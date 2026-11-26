La provincia de Buenos Aires volvió a postergar la puesta en marcha de una normativa que busca establecer límites al uso de agroquímicos en zonas rurales cercanas a áreas pobladas, escuelas, cursos de agua y reservas naturales. La regulación fue aprobada en 2019, pero nunca llegó a entrar en vigencia y ahora deberá esperar, al menos, hasta mediados de 2027.

La nueva suspensión quedó establecida mediante la Resolución 428/26 del Ministerio de Desarrollo Agrario, que dispuso una prórroga de 120 días para la aplicación de la Resolución 24/19. El plazo vencería en junio del año próximo, aunque no se descarta que vuelva a extenderse.

El argumento oficial para justificar la decisión es que todavía se encuentran en desarrollo los trabajos técnicos necesarios para implementar el Sistema Integral de Receta Agronómica Obligatoria (SIGIRAO) y elaborar un protocolo específico para las aplicaciones de fitosanitarios en zonas de amortiguamiento.

Según informó, distintas áreas del ministerio trabajan en conjunto para definir los parámetros que permitan establecer condiciones de aplicación adecuadas en sectores considerados sensibles y que requieren protección. Mientras tanto, las fumigaciones continúan sujetas a las ordenanzas de cada municipio, por lo que las restricciones dependen de las regulaciones locales.

El origen de esta normativa se remonta a la Ley 10.699, sancionada en 1988, que estableció el marco legal para el uso de productos fitosanitarios en la producción agrícola bonaerense, pero dejó numerosos aspectos pendientes de reglamentación.

Tres décadas después, en 2018, el entonces ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquís, firmó la Resolución 246, que debía comenzar a regir el 1° de enero de 2019 y establecer restricciones para las aplicaciones en terrenos linderos a áreas urbanas, zonas residenciales extraurbanas, sectores de población dispersa, márgenes de cursos y cuerpos de agua, zonas de bombeo, establecimientos educativos, espacios recreativos y reservas naturales.

Sin embargo, la entrada en vigencia de esas disposiciones fue postergada sucesivamente. De esta manera, casi ocho años después de su aprobación, la Provincia todavía no cuenta con una regulación de alcance general que establezca esos límites para las fumigaciones en las zonas de amortiguamiento.