El 41 por ciento de los hogares argentinos con niñas, niños y adolescentes no logra cubrir sus gastos corrientes con los ingresos mensuales. El dato surge de la décima Encuesta Rápida de UNICEF Argentina, realizada en septiembre de 2026 mediante entrevistas presenciales en 1.865 hogares de todo el país.

La proporción aumentó diez puntos porcentuales respecto de agosto de 2025 y revirtió la mejora del año pasado. En abril de 2024, el indicador había llegado al 48%, el valor más alto de la serie. En la última medición, la falta de ingresos para afrontar los gastos del mes alcanzó al 57% de los hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y al 47% de aquellos con jefatura femenina.

Entre los hogares cuyo jefe tiene un empleo registrado, llegó al 30%, el nivel más alto de la serie para ese grupo.

Deudas para comprar comida y pagar servicios

La mitad de los hogares tiene al menos una deuda, cuatro puntos más que en 2025. Entre los hogares endeudados, el 42% se endeudó para comprar alimentos, el 26% para pagar servicios básicos o gastos de vivienda y el 11% para cancelar otras deudas.

El uso de tarjetas de crédito como forma de endeudamiento pasó del 16% al 32% de los hogares, mientras que el recurso a plataformas y billeteras virtuales subió del 7% al 18%. En los seis meses previos a la encuesta, el 44% de las familias dejó de pagar algún servicio.

Para sostener los gastos cotidianos, el 60% empezó a comprar alimentos más baratos y el 45% aumentó sus horas de trabajo. El 39% redujo lo que destinaba a la recreación de los chicos y el 29% suspendió alguna de sus actividades deportivas o culturales.

Menos alimentos y consultas médicas postergadas

El 43% de los hogares dejó de comprar algún alimento por falta de dinero, frente al 29% de 2025. En el 12% se achicaron las porciones de los chicos y en el 9% al menos uno de ellos se salteó una comida por motivos económicos, la proporción más alta desde que se realiza la encuesta.

Las dificultades también alcanzaron a la salud. El 36% de los hogares no pudo ir al médico o al dentista por falta de recursos, frente al 24% del año anterior, y el 21% dejó de comprar medicamentos. Entre los gastos educativos, el 34% no pudo afrontar la compra de libros, el 26% tuvo dificultades para pagar el transporte y el 25%, para comprar útiles escolares.

Ante el deterioro de los ingresos, UNICEF pidió sostener la actualización de las transferencias a las familias y priorizar los recursos para las políticas de alimentación, salud y educación.