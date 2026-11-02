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Al menos 15 turistas llegaron intoxicados a Ezeiza tras viajar desde Ushuaia

Los pasajeros habían desembarcado de un crucero en la capital fueguina y presentaron síntomas durante tres vuelos de Aerolíneas Argentinas.

Los afectados habían desembarcado de un crucero antes de abordar vuelos de Aerolíneas Argentinas.

Por Redacción

Al menos 15 turistas llegaron al aeropuerto internacional de Ezeiza con síntomas de intoxicación luego de viajar desde Ushuaia en tres vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas, por lo que debieron recibir asistencia médica durante un operativo que se extendió desde las 20:30 del sábado hasta las 2 de la madrugada de este domingo.

Los pasajeros fueron atendidos por personal de Sanidad, que les brindó hidratación y asistencia médica. Ocho de ellos recibieron medicación, aunque ninguno necesitó ser trasladado a un hospital y todos permanecieron fuera de peligro.

Los afectados habían desembarcado de un crucero en Ushuaia antes de abordar los vuelos y durante la travesía recibieron viandas que contenían atún y pollo, por lo que una de las hipótesis apunta a que los alimentos podrían haber provocado los cuadros de intoxicación.

Entre los turistas afectados había ciudadanos de Francia, Alemania, Australia y Noruega. Al puerto de Ushuaia habían llegado dos cruceros, uno de origen noruego y otro chileno, aunque todavía no se pudo establecer en cuál de las embarcaciones viajaban los pasajeros que presentaron síntomas.

El operativo sanitario concluyó durante la madrugada y las autoridades avanzan con las averiguaciones para determinar el origen de la intoxicación. Ninguno de los 15 turistas requirió hospitalización.

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