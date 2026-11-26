Un vuelo de Aerolíneas Argentinas que se dirigía a Catamarca debió interrumpir su recorrido y regresar de emergencia a Aeroparque este miércoles, luego de que se detectara humo en la cabina. La alarma se activó cuando el avión llevaba apenas ocho minutos en el aire y obligó a poner en marcha el protocolo previsto para este tipo de situaciones.

Se trataba de un Embraer E190, matrícula LV-CDZ, que había despegado a las 16.43. Tras la activación de la alerta, los pilotos decidieron regresar al aeropuerto metropolitano, donde la aeronave aterrizó luego de permanecer 23 minutos en vuelo.

Una vez en tierra, los pasajeros fueron evacuados por precaución mientras se aguardaba la inspección del avión. Personal de Bomberos de la Policía Federal Argentina ingresó a la cabina para intervenir ante la presencia de humo y evaluar la situación.

Aunque el episodio generó preocupación entre los pasajeros, tripulantes y pilotos, no se registraron heridos ni consecuencias mayores. Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas no había informado qué originó el humo ni cuáles fueron las causas concretas de la emergencia.

Tampoco se comunicaron detalles sobre la reprogramación del servicio. De acuerdo con el cronograma oficial, el próximo vuelo de la compañía hacia Catamarca estaba previsto para este jueves a las 9.15.

El incidente se produjo pocos días después de que Aerolíneas Argentinas completara la recertificación IOSA, la auditoría de seguridad operacional de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). La evaluación comprendió 924 requisitos y puso especial atención en la capacidad de respuesta ante contingencias y emergencias.

No es la primera vez que un avión de este modelo de la compañía registra una alerta similar. El 8 de enero de 2025, otro Embraer E190 que llegaba a Aeroparque desde Corrientes declaró una emergencia luego de que se encendiera el indicador de humo en la cabina. En aquella oportunidad, la alarma resultó ser falsa y los pasajeros pudieron desembarcar sin inconvenientes.