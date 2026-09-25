Alarma por el VPH: se estima que 8 de cada 10 personas lo contraerán alguna vez en su vida

El virus del papiloma humano o VPH es una familia de virus que se transmite principalmente por contacto sexual, incluso cuando no hay síntomas y el mismo es muy frecuente, ya que se estima que 8 de cada 10 personas lo contraerán alguna vez en su vida.

Así lo indicó el Dr. Fernando Burgos (M.N. 81.759), a la vez que remarcó: “En la mayoría de los casos, el organismo controla la infección; el riesgo de desarrollar cáncer aparece cuando ciertos tipos de alto riesgo persisten durante años”. El pediatra señaló además: “Los hombres pueden adquirir y transmitir el VPH sin saberlo. También pueden desarrollar verrugas genitales y cáncer de pene, ano u orofaringe. Vacunar a los varones protege su salud y ayuda a disminuir la circulación del virus”.

Al ser consultado acerca de ¿cuál es la carga de enfermedad en Argentina y qué impacto tiene la vacuna?, dijo: “Las estimaciones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer para 2024 indican 4.679 casos nuevos y 2.662 muertes por cáncer de cuello uterino en Argentina. Esto equivale, en promedio, a más de 7 muertes por día”.

“Por su parte, el Ministerio de Salud informó una tasa de mortalidad de 8,2 por cada 100.000 mujeres para este cáncer. Cabe aclarar que las cifras de casos y muertes son estimaciones, no un conteo diario de diagnósticos o defunciones”, añadió el Dr. Burgos, quien es miembro del departamento científico de Fundación Vacunar. Luego, dijo: “La vacuna permite prevenir infecciones por los tipos de VPH que cubre y, con ello, lesiones precancerosas y cánceres asociados, especialmente el de cuello uterino. Su impacto ya se observa en la población: en Inglaterra, la tasa de cáncer de cuello uterino fue un 87% menor en el grupo al que se ofreció la vacuna a los 12 y 13 años, en comparación con un grupo de generaciones anteriores que no había sido vacunado. Esa cifra refleja el impacto de un programa de vacunación en la población y no debe interpretarse como un porcentaje de protección individual”.

“El Calendario Nacional de Vacunación de Argentina indica una dosis a los 11 años para chicas y chicos. Se aplica en la preadolescencia porque la respuesta inmunitaria es muy buena y se busca brindar protección antes del contacto con el virus. Es gratuita en los vacunatorios y centros de salud públicos”, aseveró.

Con relación a qué pasa si una persona adulta no se vacunó o ya tiene VPH, el especialista dijo: “Es importante consultar con un profesional de la salud: haber tenido VPH no significa necesariamente haber estado expuesto a todos los tipos que cubre la vacuna. La vacuna previene nuevas infecciones, pero no elimina una infección existente ni cura una lesión”.