Alarma por una IA que puede actuar en soledad

La inteligencia artificial atraviesa una nueva etapa de desarrollo. Después de la expansión de los sistemas de IA generativa capaces de producir textos, imágenes, código y respuestas a partir de instrucciones, el foco comienza a desplazarse hacia una tecnología con una característica diferencial: la capacidad de actuar. Se trata de la denominada IA agéntica, diseñada para recibir un objetivo, elaborar un plan, utilizar herramientas y ejecutar una serie de acciones con una intervención humana limitada.

La diferencia puede parecer sutil, pero modifica de manera importante la relación con estos sistemas. Un chatbot tradicional responde a una consulta y espera una nueva instrucción. Un agente de IA, en cambio, puede recibir un objetivo más amplio y determinar cuáles son los pasos necesarios para alcanzarlo. Para hacerlo puede consultar bases de datos, utilizar aplicaciones, acceder a APIs, analizar información, generar código o interactuar con otros sistemas.

De generar contenido a tomar acciones

La IA generativa popularizó modelos capaces de producir respuestas en lenguaje natural, pero en muchos casos el usuario todavía debía encargarse de ejecutar las acciones posteriores. La IA agéntica intenta cerrar esa brecha.

Por ejemplo, ante una solicitud compleja, un agente puede dividir el objetivo en diferentes subtareas, establecer una secuencia de acciones, utilizar las herramientas disponibles y evaluar los resultados obtenidos para decidir cuál debe ser el siguiente paso. La planificación es uno de sus componentes centrales: los sistemas pueden anticipar diferentes estados y construir planes para alcanzar un resultado determinado.

Microsoft resume la diferencia de una manera sencilla: mientras los asistentes están orientados a ayudar a las personas, los agentes pueden estar diseñados para completar objetivos. Para eso combinan un modelo de lenguaje, instrucciones que establecen sus objetivos y límites, y herramientas que les permiten obtener información o realizar acciones.

Cómo funciona un agente de IA

El funcionamiento de estos sistemas combina varias capacidades. Primero debe interpretar el objetivo planteado y determinar qué necesita hacer para conseguirlo. Si la tarea es compleja, puede dividirla en partes más pequeñas y establecer un plan.

Después utiliza las herramientas a las que tiene acceso. Puede, por ejemplo, consultar información actualizada, interactuar con una aplicación, ejecutar código o recuperar datos de una base interna. A partir de los resultados, puede modificar el plan y continuar con el proceso.

Esta capacidad de adaptación es uno de los elementos que diferencia a la IA agéntica de una automatización convencional. En lugar de seguir únicamente una secuencia rígida de instrucciones, el agente puede evaluar el contexto y seleccionar diferentes acciones según lo que encuentre durante el proceso.

También es posible construir sistemas multiagente, en los que diferentes agentes se encargan de distintas tareas. Uno puede investigar información, otro analizarla y otro ejecutar una determinada acción, mientras un mecanismo de coordinación organiza el trabajo conjunto.

Qué puede hacer la IA agéntica

Las aplicaciones potenciales abarcan desde tareas administrativas hasta programación, atención al cliente, análisis de información y automatización de procesos empresariales.

En el desarrollo de software, por ejemplo, un agente puede recibir el objetivo de crear una determinada función, analizar el código existente, escribir una propuesta, ejecutar pruebas y corregir errores detectados. En una empresa también puede utilizarse para analizar grandes cantidades de información, gestionar flujos de trabajo o coordinar distintas herramientas digitales.

La tendencia ya comienza a reflejarse en la adopción empresarial. Un informe de McKinsey publicado en septiembre de 2026 señala que el 89% de las organizaciones relevadas utiliza inteligencia artificial, aunque solo el 37% declara un impacto positivo en sus resultados antes de intereses e impuestos. El estudio también registra un crecimiento del uso de agentes autónomos, particularmente en las grandes empresas.

El salto hacia una IA más autónoma

La principal expectativa alrededor de la IA agéntica está relacionada con el paso de una inteligencia artificial reactiva a una más orientada a objetivos. En lugar de pedirle a un sistema que resuelva cada paso individualmente, el usuario puede definir qué quiere conseguir y delegar parte del proceso.

Ese cambio también podría modificar la manera en que se utilizan los programas informáticos. Una tendencia que comienza a ganar fuerza es que los agentes interactúen directamente con aplicaciones y servicios mediante APIs, en lugar de depender exclusivamente de las interfaces diseñadas para usuarios humanos. Esto podría convertir a numerosas plataformas de software en herramientas que los agentes utilizan para ejecutar procesos.

La investigación también empieza a llevar estos sistemas fuera del ámbito puramente digital. En laboratorios científicos, por ejemplo, se están desarrollando agentes capaces de planificar experimentos, analizar resultados y modificar campañas de investigación en función de los datos obtenidos. Un trabajo publicado en septiembre de 2026 describió un sistema que utilizó este enfoque para supervisar procesos experimentales y optimizar resultados durante campañas de varios días.

Autonomía con límites: el principal desafío

El avance de estos sistemas también plantea nuevos problemas. Cuanto mayor sea la autonomía de un agente, mayor será la importancia de establecer qué puede hacer, a qué información puede acceder y cuándo debe solicitar autorización humana.

La seguridad, la privacidad, la posibilidad de cometer errores y la trazabilidad de las decisiones se vuelven especialmente relevantes cuando un sistema deja de limitarse a generar una respuesta y comienza a modificar información, ejecutar operaciones o interactuar con sistemas externos. Microsoft también identifica la seguridad y la confiabilidad como obstáculos para una adopción más amplia.

Investigaciones recientes advierten, además, que la capacidad de un modelo para utilizar herramientas no significa necesariamente que pueda completar de manera confiable tareas complejas sin supervisión. El desafío consiste en combinar autonomía con permisos limitados, detección de errores, recuperación ante fallas y mecanismos claros de control humano.

La IA agéntica, por lo tanto, no supone simplemente una versión más potente de un chatbot. Representa un cambio en el papel que la inteligencia artificial puede desempeñar dentro de los sistemas digitales: de una herramienta que responde a una persona a un sistema capaz de recibir un objetivo y ejecutar parte del trabajo necesario para alcanzarlo. Su evolución dependerá ahora de cuánto pueda ampliarse esa autonomía sin perder seguridad, control y confiabilidad.