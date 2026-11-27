Una presunta estafa piramidal generó preocupación en Rauch, un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires ubicado a unos 270 kilómetros de La Plata. Alrededor de 200 vecinos aseguran haber perdido el dinero que habían invertido en una plataforma digital que prometía ingresos a cambio de realizar sencillas tareas por internet. La organización desapareció durante el último fin de semana y dejó de brindar acceso a las cuentas de sus usuarios.

La propuesta comenzó a circular en la localidad hace aproximadamente un año. Según los testimonios recopilados por el medio local La Nueva Verdad de Rauch, los participantes eran convocados para trabajar para una organización que declaraba tener sede en Denver, Colorado, Estados Unidos. La incorporación se extendió principalmente a través de coordinadores locales que sumaban familiares, amigos y conocidos.

El mecanismo parecía sencillo: los usuarios debían ingresar diariamente a una aplicación personalizada y calificar con estrellas alrededor de diez fotografías de paisajes. La actividad demandaba apenas cinco minutos y, a cambio, recibían una remuneración periódica. Algunos de los participantes aseguran que durante varios meses cobraron con normalidad, una circunstancia que habría contribuido a generar confianza y ampliar la cantidad de integrantes.

Sin embargo, el sistema se interrumpió abruptamente el sábado pasado, un día antes de la fecha prevista para un nuevo pago. La aplicación dejó de funcionar, los usuarios perdieron el acceso a sus cuentas y quedaron sin posibilidades de retirar el dinero invertido o cobrar las remuneraciones pendientes.

El perjuicio económico denunciado es significativo. Uno de los vecinos contó que había invertido junto a su esposa alrededor de $1.500.000 y que todavía no tiene respuestas sobre el destino de esos fondos. Otra participante aseguró haber aportado $360.000, dinero que no pudo recuperar debido a que se había incorporado recientemente al sistema.

Un esquema que incentivaba sumar nuevos participantes

Uno de los aspectos que despertó sospechas sobre el funcionamiento de la organización fue el mecanismo de bonificaciones por recomendación. Además de las remuneraciones por las tareas realizadas, la plataforma ofrecía incentivos económicos para incorporar nuevos usuarios y hacer crecer la estructura.

Según la documentación que recibían los participantes, se prometían ingresos mensuales de poco más de $30.000, sorteos y diferentes beneficios. También figuraban recompensas de $6.400 por recomendar nuevos integrantes y de aproximadamente $35.900 por incorporar personas que alcanzaran una determinada categoría, identificada como S1.

Con el paso del tiempo, de acuerdo con los relatos de los damnificados, la organización comenzó a solicitar inversiones de dinero para continuar participando y acceder a determinadas categorías o beneficios. De esta manera, la propuesta dejó de limitarse a realizar pequeñas tareas digitales y pasó a involucrar aportes económicos cada vez más importantes.

La empresa se presentaba como una organización dedicada a los servicios profesionales de inversión y marketing turístico, con una sede declarada en Denver. En su documentación institucional mencionaba como fecha de fundación el 17 de septiembre de 2021. No obstante, hasta el momento no está confirmado que la organización involucrada corresponda a una firma identificada con las siglas NRS.

Pese a la cantidad de posibles afectados, hasta el momento no se habían iniciado actuaciones judiciales vinculadas con el caso. Así lo indicó el comisario Gabriel Senna, consultado por el medio local sobre la situación.

Además, uno de los vecinos que asegura haber perdido sus ahorros relató que desde la propia estructura les habrían solicitado a los participantes que evitaran realizar denuncias por lo sucedido.