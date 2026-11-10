El 10 de noviembre tiene un significado especial para el mundo de la ilustración en Argentina: se celebra el Día del Dibujante. La fecha coincide con el aniversario de la muerte de Alberto Breccia, uno de los artistas más importantes que dio la historieta nacional, fallecido en 1993.

Aunque muchas veces se relaciona esta conmemoración con su figura, la elección del día tiene un origen anterior. Fue establecida durante la década de 1940 por la Asociación de Dibujantes de Argentina. Sin embargo, la coincidencia con la partida de uno de los grandes referentes del dibujo argentino le otorga un valor simbólico particular.

Breccia nació en Montevideo, Uruguay, en 1919. Cuando tenía apenas tres años, su familia se instaló en Argentina, país donde desarrollaría prácticamente toda su carrera artística. A los 19 años comenzó a trabajar profesionalmente en el mundo de la historieta y, con el paso del tiempo, se convertiría en uno de los principales impulsores de una nueva manera de entender el género.

Su trayectoria quedó asociada a títulos fundamentales como Vito Nervio, Ernie Pike, Sherlock Time y Mort Cinder. También tuvo un papel destacado en la adaptación de El Eternauta, obra escrita por Héctor Germán Oesterheld, con quien compartió algunos de los trabajos más recordados de su carrera.

La dimensión de su talento quedó reflejada en una respuesta que dio durante una entrevista incluida en el libro Historia de la Historieta Argentina, de Carlos Trillo y Guillermo Saccomanno. Cuando le preguntaron cómo se formaba un dibujante, Breccia respondió: "Yo me hice copiando y dándome porrazos contra la hoja de papel. Y realmente creo que no se puede enseñar a nadie a dibujar".

Esa mirada sobre el oficio acompañó una carrera en la que nunca dejó de buscar nuevos caminos.

Alberto Breccia y una revolución en la historieta

Uno de los rasgos más distintivos de Breccia fue su permanente necesidad de experimentar. No se conformaba con repetir fórmulas ni con desarrollar un estilo reconocible para mantenerse dentro de los límites de lo conocido.

Su propia definición era contundente: "el estilo es una cárcel". Esa concepción lo llevó a explorar universos literarios muy diferentes y a trasladarlos al lenguaje de las viñetas.

Entre sus trabajos se encuentran adaptaciones de Los mitos de Cthulhu, del escritor H. P. Lovecraft, además de relatos de Edgar Allan Poe y textos de autores como Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez y Ernesto Sabato.

La diversidad de esas obras también se reflejó en su propuesta visual. Breccia desarrolló un lenguaje gráfico propio, caracterizado por los contrastes intensos entre luces y sombras, las manchas de tinta, las texturas y una utilización expresiva del blanco y negro.

Sus dibujos se apartaban del realismo tradicional. En lugar de limitarse a representar personajes y escenarios, construían atmósferas inquietantes y transmitían estados psicológicos que se convertían en parte central de cada relato.

A lo largo de su carrera incorporó recursos provenientes de otras disciplinas artísticas. Trabajó con collage, monotipos, raspados y materiales poco convencionales. Su búsqueda incluía incluso el uso de hojas de afeitar para intervenir las superficies y producir nuevos efectos visuales.

Laura Caraballo, curadora de una exposición dedicada al artista en 2019, destacó precisamente esa capacidad para trasladar herramientas de la plástica al universo de la historieta. Según explicó, Breccia convirtió la experimentación en una parte esencial de su proceso creativo.

Thomas Dassance, quien también estuvo a cargo de la curaduría de una muestra realizada en el centenario de su nacimiento, lo consideró una figura central en el desarrollo de una historieta que se animó a romper con los recursos narrativos y gráficos habituales.

El reconocimiento de sus colegas y la influencia de su obra

La importancia de Breccia no se mide únicamente por los títulos que realizó o por las técnicas que incorporó. También se refleja en la admiración que despertó entre escritores, dibujantes y generaciones posteriores de artistas.

El 11 de noviembre de 1993, un día después de su fallecimiento, el diario Página/12 le dedicó una página completa. Allí, Juan Sasturain recordó el trabajo que habían compartido durante la década de 1980 en Perramus y destacó una de las características que, a su entender, definían al dibujante: su negativa a quedarse dentro de una fórmula artística.

Sasturain sostuvo que esa capacidad para reinventarse era una de las condiciones que lo convertían en un verdadero artista. También remarcó que su producción no se parecía a la de ningún otro creador, aunque muchos habían tomado elementos de su trabajo como referencia.

El reconocimiento alcanzó también al humorista y dibujante Roberto Fontanarrosa, conocido como el Negro, quien lo consideraba uno de los grandes historietistas a nivel internacional.

Fontanarrosa recordó que, incluso cuando ya superaba los 70 años y atravesaba un deterioro en su salud, Breccia conservaba intacta su curiosidad por descubrir nuevas formas de expresión, líneas y texturas. Su capacidad para recorrer distintos registros, desde el dibujo infantil hasta las historietas de mayor complejidad, era una de las razones de su admiración.

"Se dibujó todo", resumió Fontanarrosa al describir la amplitud de su producción y su permanente inquietud creativa.

A más de tres décadas de su muerte, el legado de Alberto Breccia sigue presente. Su influencia atravesó distintas generaciones de historietistas y continúa siendo una referencia para quienes entienden el dibujo como un espacio de libertad, exploración y búsqueda artística.

Como señaló Judith Gociol, su trabajo dejó una marca profunda en numerosos creadores que hoy tienen alrededor de 40 años, independientemente de que reproduzcan o no los caminos estéticos que él abrió.

Su obra permanece como testimonio de una convicción que sostuvo durante toda su trayectoria: la historieta podía ir mucho más allá de los límites tradicionales del género.