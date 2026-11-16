Alcoholemia: bajó la proporción de positivos en las rutas bonaerenses

La cantidad de conductores que circulan con alcohol en sangre mostró una marcada disminución en los controles viales de la provincia de Buenos Aires. Según los datos difundidos por el Ministerio de Transporte bonaerense, la proporción de alcoholemias positivas descendió del 5% al 1,24% en el período comprendido entre principios de 2025 y el 31 de octubre de 2026.

Durante esos casi dos años se llevaron adelante 5.075 operativos, en los que se efectuaron 622.834 testeos y se detectaron 7.745 casos de conductores con presencia de alcohol en sangre. Las cifras fueron presentadas en el marco del Día Mundial sin Alcohol y forman parte del balance oficial sobre las políticas de prevención y seguridad vial desarrolladas en rutas, autopistas, accesos y centros urbanos de la provincia.

Desde el Ministerio de Transporte destacaron la evolución del indicador de positividad, que pasó de ubicarse cerca del 5% a representar poco más del 1% del total de las pruebas realizadas desde el inicio de su gestión, a comienzos de 2025.

En territorio bonaerense rige desde principios de 2023 la Ley 15.402 de Alcohol Cero, que establece la prohibición de conducir cualquier tipo de vehículo con una concentración de alcohol superior a cero en sangre. Las sanciones económicas por incumplir la normativa oscilan actualmente entre los 702.000 y los 2.340.000 pesos.

Entre las medidas implementadas para reforzar la fiscalización, el Ministerio de Transporte distribuyó alcoholímetros en 120 municipios, con el objetivo de ampliar los recursos disponibles para los controles locales y mejorar la coordinación con las administraciones comunales.

El dispositivo también incorporó cámaras digitales y puestos de monitoreo en corredores estratégicos. Estas herramientas permiten identificar distintas infracciones y comportamientos peligrosos al volante, entre ellos la utilización del teléfono celular mientras se conduce y la falta de uso del cinturón de seguridad.

A las tareas de fiscalización se suman operativos móviles en diferentes localidades, actividades de concientización en escuelas y capacitaciones destinadas a los agentes municipales.