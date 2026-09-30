Alergia al polen: mitos y verdades en la primavera platense

Los plátanos vuelven por estos días a hacerse notar. Su floración, que suele extenderse hasta fines de septiembre, marca una etapa complicada para quienes tienen sensibilidad al polen que produce. Estornudos repetidos, congestión nasal, picazón, lagrimeo, ojos enrojecidos, rinitis y asma son algunas de las manifestaciones que miles de vecinos suelen padecer a causa de esta especie tan extendida en la Ciudad.

Se trata de una reacción exagerada del sistema inmune frente a un alérgeno que en condiciones normales debería ser inofensivo, pero que trastoca la vida de las personas con cierta sensibilidad al polen de esta especie tan representativa de las plazas y avenidas platenses. De ahí que cada primavera resurge una vieja discusión entre quienes defienden su valor patrimonial y quienes reclaman arrancar todos los plátanos de raíz.

Lo cierto es que en torno a las molestias que provoca el polen en La Plata han venido surgiendo algunas creencias que se repiten de generación en generación y que algunos especialistas señalan que no se ajustan a la realidad.

EL MALDITO PLUMERILLO

Una de las ideas más extendidas es que la pelusa que desprenden del plátano después de la floración es la responsable de alergias. El fenómeno ocurre principalmente a partir de octubre, cuando los frutos del año anterior, ya secos, comienzan a desarmarse y liberan una pelusa de color ocre que se acumula en veredas y cordones, desatando para muchos una maldición.

Sin embargo, como señalan especialistas, esa pelusa, a diferencia del polen, técnicamente no constituye un alergeno. Si bien puede irritar las vías respiratorias, la garganta y los ojos, desencadenando síntomas similares a los de una reacción alérgica, no causa alergia de por sí.

“Las personas que sufren alergia al polen de las flores del plátano en septiembre llegan en general con la vía aérea sensibilizada cuando aparece después el plumerillo del árbol. Este -al igual que las perfuminas, los sahumerios o los espirales- no causa alergia de por sí, sino que tiene un efecto irritante que genera los mismos síntomas. En resumen, no causa alergia sino que la desencadena”, explica el médico alergólogo Eduardo Cervino.

“HAY QUE TALAR LOS PLÁTANOS”

La presencia de cientos de plátanos y las molestias que genera su polen alimentan otra conclusión frecuente: que la única manera de reducir la alergia que producen sería retirar todos sus ejemplares de la Ciudad. Sin embargo, especialistas sostienen que no sería necesario llegar a ese extremo para disminuir significativamente la cantidad de polen. La clave estaría en intervenir sobre las ramas que producen las flores.

“El polen de los plátanos se genera en ramas que tienen al menos dos años. Recién al alcanzar esta edad la rama da flor; motivo por el cual bastaría podar los plátanos de la Ciudad cada dos años para reducir significativamente la presencia de su polen y ayudar a que los platenses que sufren alergia a él vivan en paz”, señala el doctor Cervino.

“LOS TILOS SON LOS PEORES”

Otro de los árboles que suelen quedar asociados a las alergias primaverales es el tilo, una especie particularmente abundante en La Plata. Sin embargo, también en este caso existiría una confusión entre dos fenómenos diferentes: el perfume intenso de sus flores y el polen que efectivamente puede desplazarse por el aire y provocar alergias.

Como explica el alergista, existen dos tipos de polen según la forma en que se transportan: el que es trasladado por insectos, que es más pesado y tiene poco alcance; y el que se vale del viento, mucho más liviano y capaz de recorrer grandes distancias.

“Los tilos que abundan en La Plata producen mayormente el tipo de polen llamado entomófilo, que es trasladado por insectos y que, por ser pesado y de poco alcance, no es un problema para las personas con alergia. Lo que realmente molesta del tilo es el perfume de la flor, que irrita porque es demasiado fuerte, y al que la gente suele atribuirle su alergia porque se da en forma concomitantemente con el lolium, una gramínea que sí causa enfermedad”, explica el especialista.

EL CALENDARIO DE LOS PÓLENES

Tampoco sería cierta la idea de que quienes sufren alergias al polen están expuestos a ellas casi todo el año en nuestra Ciudad. El calendario de los pólenes platenses se extiende en rigor sólo durante siete meses.

“Arranca hacia fines de agosto, con las floraciones del ácer y el plátano, que llegan aproximadamente hasta fines de septiembre. Después aparecen las gramíneas, entre ellas bromus y lolium, dos especies de pastos muy comunes en la Ciudad que suelen polinizar hasta fin de año. Y finalmente llega el turno de las compuestas, como la ambrosia y el quenopodio, cuya presencia puede extenderse hasta marzo”, detalla el alergólogo al señalar que a partir de entonces comienza un período sin pólenes problemáticos hasta el final del invierno, cuando el ciclo vuelve a comenzar.