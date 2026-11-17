El río Paraná continúa creciendo en el Litoral argentino y este lunes 16 de noviembre alcanzó los 5,77 metros en Santa Fe de la Vera Cruz, siete centímetros por encima de la cota de evacuación. La situación obligó al traslado preventivo de 217 personas de 66 familias, principalmente en sectores ribereños de Alto Verde.

Según el Instituto Nacional del Agua (INA), el nivel de evacuación en Santa Fe se establece en 5,70 metros, mientras que la alerta comienza a los 5,30. Superar ese umbral no significa que toda la ciudad esté inundada, sino que existe riesgo para viviendas y accesos en zonas bajas, donde pueden disponerse evacuaciones preventivas.

La crecida también afecta a otras localidades del Litoral. En Paraná, Entre Ríos, el río alcanzó los 5,69 metros; en Reconquista, Santa Fe, llegó a 5,63; en Goya, Corrientes, marcó 5,81; y en La Paz, Entre Ríos, registró 6,24 metros. Todas estas ciudades superaron sus respectivas cotas de evacuación.

En Rosario, el Paraná alcanzó los 4,81 metros, apenas 19 centímetros por debajo del nivel de alerta de 5 metros. El INA advirtió que podría superar esa marca desde el miércoles 18 de noviembre, mientras la crecida avanza hacia el sur.

Por su parte, Corrientes registró 6,50 metros y Barranqueras, Chaco, 6,37 metros, con niveles cercanos a sus respectivos umbrales críticos. En tanto, el río Uruguay permanece por debajo de las cotas de alerta en localidades como Concordia, Paso de los Libres y Concepción del Uruguay.

El fenómeno responde al avance de una onda de crecida desde la cuenca superior del Paraná, impulsada por las lluvias y el incremento de los caudales. El INA prevé que el agua continúe subiendo en Santa Fe y Paraná durante los próximos días, mientras que en localidades ubicadas más al norte podría comenzar un descenso gradual, aunque los niveles elevados podrían mantenerse durante varias jornadas.