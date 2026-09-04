Alerta por hantavirus: confirmaron un segundo caso en Neuquén y detectaron contagio entre personas

Las autoridades sanitarias de Neuquén confirmaron un nuevo caso de hantavirus en la zona rural de Aluminé, que se encuentra vinculado al joven de 26 años que falleció semanas atrás a causa de la enfermedad. El paciente permanece internado y, según informaron desde el Ministerio de Salud provincial, se encuentra estable.

El diagnóstico fue confirmado luego de que el Laboratorio Central de Neuquén analizara muestras de sangre. El nuevo paciente había sido identificado como contacto estrecho del joven fallecido y permanecía bajo seguimiento epidemiológico.

Durante ese período de vigilancia comenzó a presentar síntomas compatibles con hantavirus, por lo que se activaron los protocolos sanitarios correspondientes. Tras la confirmación del contagio, fue trasladado al Hospital Zonal de Zapala, donde continúa bajo atención médica.

Un caso de transmisión interhumana

Uno de los principales motivos de preocupación de las autoridades es que, de acuerdo con la investigación epidemiológica, se trata de un contagio de persona a persona.

En la Patagonia circula la variante Andes Sur, asociada a episodios de transmisión interhumana. Neuquén, junto con Río Negro y Chubut, forma parte de la región del país donde se registra la circulación de esta variante.

El primer caso había correspondido a un joven de 26 años de la Región del Pehuén, quien murió el 18 de agosto luego de presentar un cuadro que evolucionó rápidamente. El hombre había ingresado al hospital con fiebre, dolores musculares, dificultad para respirar y fuertes dolores abdominales. Posteriormente fue derivado a Zapala, donde requirió asistencia respiratoria mecánica, pero finalmente falleció.

Refuerzan el seguimiento de los contactos

A partir de la aparición del segundo caso, el Ministerio de Salud neuquino reforzó las medidas de aislamiento, vigilancia y seguimiento epidemiológico de las personas que tuvieron contacto estrecho con los pacientes.

El hantavirus es una enfermedad que se transmite principalmente a través del contacto con roedores silvestres infectados, especialmente por la inhalación de partículas contaminadas con orina, saliva o excrementos. Sin embargo, en el caso de la variante Andes Sur también está documentada la posibilidad de transmisión entre personas, particularmente en contactos estrechos.

Las autoridades mantienen bajo vigilancia a los contactos identificados mientras continúan los controles para determinar la evolución del nuevo paciente y establecer si aparecen otros casos asociados.