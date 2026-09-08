Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Información General

Alerta por inyecciones para adelgazar que se venden por internet

La ANMAT lanzó una advertencia por once péptidos detectados. Se desconoce quién los fabrica, cómo fueron elaborados y cuál es su composición, por lo que tampoco puede garantizarse su eficacia ni seguridad.

La AMMAT detectó once péptidos inyectables que se ofrecen sin autorización sanitaria a través de plataformas de venta online.

Por Redacción

La oferta de inyecciones para adelgazar que circula por Internet sumó nuevas sustancias a la mira de la ANMAT. El organismo amplió la alerta que había emitido dos semanas atrás por la comercialización ilegal de Retatrutide y ahora advirtió sobre otros diez péptidos que se ofrecen sin autorización sanitaria a través de plataformas de venta online.

La advertencia alcanza a productos que declaran contener Retatrutide, BPC-157, TB-500, GHK inyectable, Ipamorelin/CJC-1295, MOTS-S, Epitalon, Semax/Selank, Melanotan II, AOD-9604 y DSIP. Según la ANMAT, ninguno cuenta con aprobación como especialidad medicinal. El organismo señaló que se desconocen los datos de los fabricantes, la composición de los productos y las condiciones en las que fueron elaborados y formulados, por lo que no pueden garantizarse su calidad, seguridad ni eventual eficacia.

La preocupación se profundiza porque se trata de productos destinados a la aplicación mediante inyección. “Estos productos que contienen péptidos se comercializan en presentación para inyección, por lo que su elaboración requiere de rigurosos controles y seguimiento por parte de un profesional de la salud. En caso de encontrarse contaminado, podría tener consecuencias graves y letales”, advirtieron las autoridades sanitarias.

La primera alerta sobre el Retatrutide había sido difundida luego de que la influencer Sofía Gonnet relatara los efectos nocivos que le habían provocado las inyecciones que, según contó, había comprado por Internet. Ahora, la ANMAT decidió ampliar el alcance de la advertencia ante la detección de una oferta más extensa de estos productos.

Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos, componentes básicos de las proteínas. Algunos tienen aplicaciones médicas y se convirtieron en medicamentos recetados, como la insulina. Sin embargo, las sustancias incluidas en esta nueva alerta no cuentan con autorización de los organismos sanitarios correspondientes. En particular, el Retatrutide continúa siendo una sustancia en investigación clínica y todavía no está aprobado como medicamento. 

Los productos ofrecidos prometen distintos efectos: desde quemar grasas y combatir el envejecimiento hasta oscurecer la piel para simular el bronceado. Pero ninguno está autorizado por la autoridad sanitaria argentina y algunos sólo cuentan con aprobación en Rusia. Ante este escenario, la ANMAT recomendó a la población y a los profesionales de la salud no adquirir ni utilizar productos inyectables que no tengan la correspondiente autorización oficial. Además, pidió que quienes tengan alguno de estos péptidos se contacten con el organismo para activar las investigaciones correspondientes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?