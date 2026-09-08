Alerta por inyecciones para adelgazar que se venden por internet

La oferta de inyecciones para adelgazar que circula por Internet sumó nuevas sustancias a la mira de la ANMAT. El organismo amplió la alerta que había emitido dos semanas atrás por la comercialización ilegal de Retatrutide y ahora advirtió sobre otros diez péptidos que se ofrecen sin autorización sanitaria a través de plataformas de venta online.

La advertencia alcanza a productos que declaran contener Retatrutide, BPC-157, TB-500, GHK inyectable, Ipamorelin/CJC-1295, MOTS-S, Epitalon, Semax/Selank, Melanotan II, AOD-9604 y DSIP. Según la ANMAT, ninguno cuenta con aprobación como especialidad medicinal. El organismo señaló que se desconocen los datos de los fabricantes, la composición de los productos y las condiciones en las que fueron elaborados y formulados, por lo que no pueden garantizarse su calidad, seguridad ni eventual eficacia.

La preocupación se profundiza porque se trata de productos destinados a la aplicación mediante inyección. “Estos productos que contienen péptidos se comercializan en presentación para inyección, por lo que su elaboración requiere de rigurosos controles y seguimiento por parte de un profesional de la salud. En caso de encontrarse contaminado, podría tener consecuencias graves y letales”, advirtieron las autoridades sanitarias.

La primera alerta sobre el Retatrutide había sido difundida luego de que la influencer Sofía Gonnet relatara los efectos nocivos que le habían provocado las inyecciones que, según contó, había comprado por Internet. Ahora, la ANMAT decidió ampliar el alcance de la advertencia ante la detección de una oferta más extensa de estos productos.

Los péptidos son cadenas cortas de aminoácidos, componentes básicos de las proteínas. Algunos tienen aplicaciones médicas y se convirtieron en medicamentos recetados, como la insulina. Sin embargo, las sustancias incluidas en esta nueva alerta no cuentan con autorización de los organismos sanitarios correspondientes. En particular, el Retatrutide continúa siendo una sustancia en investigación clínica y todavía no está aprobado como medicamento.

Los productos ofrecidos prometen distintos efectos: desde quemar grasas y combatir el envejecimiento hasta oscurecer la piel para simular el bronceado. Pero ninguno está autorizado por la autoridad sanitaria argentina y algunos sólo cuentan con aprobación en Rusia. Ante este escenario, la ANMAT recomendó a la población y a los profesionales de la salud no adquirir ni utilizar productos inyectables que no tengan la correspondiente autorización oficial. Además, pidió que quienes tengan alguno de estos péptidos se contacten con el organismo para activar las investigaciones correspondientes.