Saturnino tiene apenas un mes de vida y revoluciona a Mar del Plata. Se trata del elefante marino que nació frente al asilo Unzué y que se había trasladado a la playa ubicada frente al Museo Mar, pero que movilizó a la comunidad luego de que desapareciera tras asustarse con ladridos de perros y sumergirse en el mar.

Lo cierto es que el alivio llegó tras reaparecer en las playas marplatenses, más precisamente sobre una escollera. Es así que el animal ya se encuentra a resguardo y continúa siendo la atracción de los vecinos.

Cabe recordar que un video mostró a Saturnino en la Playa Daprotis, donde una mujer paseaba a sus mascotas cerca de la orilla, muy cerca de donde reposaba el ya famoso elefante marino. Al aproximarse, los perros comenzaron a ladrarle, y más tarde la cría se sumergió en el mar, y nunca más lo vieron. Hasta que ahora apareció otro video en el que se lo ve reposando en la escollera.

Expertos aseguran que este tipo de episodios pueden producir un gran estrés en el animal, por lo que solicitan a los vecinos respetar la distancia y no pasear mascotas cerca de él.

Indicaron además que Saturnino puede permanecer en la playa hasta tres meses, y que se trasladará de un sector de la costa a otro antes de dirigirse hacia el océano. Este es un comportamiento normal en esta etapa de su crecimiento, en el que comienza a explorar distintos sectores del litoral por periodos más prolongados.