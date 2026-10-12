¿Amor o momento? La teoría del taxi que explica cuándo los hombres deciden casarse

¿Por qué alguien puede pasar años en una relación sin querer casarse y, tras una ruptura, formar rápidamente una pareja estable con otra persona? La llamada “teoría del taxi” propone una explicación que volvió a circular en las redes sociales: más que el amor, el momento personal determinaría cuándo alguien está dispuesto a comprometerse.

La metáfora se hizo conocida a partir de una escena de Sex and the City, la serie que convirtió las relaciones amorosas en uno de sus temas centrales. En una conversación entre los personajes de Miranda y Charlotte, la situación se compara con un taxi cuya luz se enciende cuando está disponible. Según esta interpretación, algunos hombres pueden mantener relaciones durante años sin pensar en el matrimonio, pero, cuando sienten que llegó el momento de formar una familia, la siguiente pareja puede convertirse en la definitiva.

Con el tiempo, esa idea trascendió la ficción y encontró un nuevo espacio de difusión en las plataformas digitales. Su atractivo reside en que ofrece una respuesta sencilla a una inquietud frecuente: por qué una persona que no quiso comprometerse con alguien termina haciéndolo con otra. Desde la perspectiva de los especialistas en relaciones, la disposición emocional y el momento vital pueden influir en esa decisión. Las prioridades personales, las expectativas familiares y las experiencias anteriores son algunos de los factores que pueden modificar la manera en que alguien encara un vínculo.

Sin embargo, la explicación no termina ahí. La compatibilidad entre las personas, los proyectos compartidos y la comunicación también intervienen en la construcción de una relación estable. Por eso, que alguien se comprometa rápidamente después de una ruptura no significa necesariamente que su vínculo anterior haya sido menos importante ni que todo dependiera de su preparación para casarse.

UNA EXPLICACIÓN CUESTIONADA

La teoría del taxi también recibe críticas porque simplifica el comportamiento sentimental y reproduce estereotipos de género. En esa mirada, los hombres aparecen como quienes deciden cuándo establecerse, mientras que las mujeres quedan en el lugar de quienes esperan ser elegidas.

También se cuestiona la idea de que las mujeres estén condicionadas de manera uniforme por el reloj biológico o por una supuesta mentalidad de escasez. Las expectativas sobre el matrimonio y la maternidad pueden influir en algunas experiencias, pero no determinan las decisiones de todas las mujeres. Del mismo modo, los hombres no responden a un único patrón emocional.

Aunque la teoría del taxi no constituye un modelo psicológico validado científicamente, su popularidad expone una preocupación extendida en las relaciones actuales: cómo interpretar la falta de compromiso y qué significa que una expareja encuentre rápidamente una nueva relación estable. En suma, más que una regla para explicar el amor, la metáfora invita a pensar cuánto influyen el momento personal y las circunstancias en la decisión de construir un proyecto de vida con otra persona.