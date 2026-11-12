ANMAT prohibió un aceite de cannabis, una marca de bótox y un alcohol etílico

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución de distintos productos sanitarios y medicinales en todo el país. Las medidas, publicadas en el Boletín Oficial, incluyen un aceite de cannabis promocionado con supuestos fines terapéuticos, una unidad falsificada de un medicamento utilizado en tratamientos estéticos, un alcohol etílico sin registro y medicamentos que contienen un componente de origen animal asociado a riesgos neurológicos.

Una de las disposiciones de mayor alcance estableció la prohibición de todas las especialidades medicinales que contengan monosialogangliósidos (GM1) como principio activo. Se trata de compuestos extraídos de tejidos nerviosos animales, generalmente porcinos o bovinos, que se utilizaban como neuroprotectores para tratar neuropatías periféricas, accidentes cerebrovasculares y lesiones de la médula espinal.

La decisión se tomó luego de que una revisión de la bibliografía científica determinara que la relación entre beneficios y riesgos resulta desfavorable. Entre las principales preocupaciones figura la posibilidad de reacciones inmunológicas graves, incluido el síndrome de Guillain-Barré. Los laboratorios alcanzados deberán retirar los productos del mercado en un plazo de 90 días y se cancelarán sus autorizaciones de comercialización.

Mediante otra disposición la ANMAT prohibió también los productos de la marca Canna Oil, que se promocionaban para uso medicinal sin contar con los registros sanitarios correspondientes.

En este caso la investigación comenzó tras una denuncia sobre publicidad que atribuía al aceite supuestos beneficios para tratar dolores crónicos, fibromialgia, cáncer, epilepsia, VIH, alzhéimer y párkinson, entre otras enfermedades. También se ofrecían presentaciones en goteros y cremas para afecciones como ansiedad, depresión, diabetes y artritis.

El organismo constató que los productos no tenían registro y que tampoco estaban habilitados los establecimientos identificados como “Canna Oil” y “Pura Sanación”. Además, advirtió que se desconocen su composición, sus condiciones de elaboración y sus canales de distribución, por lo que no es posible garantizar su seguridad.

En otra medida se prohibió la comercialización de una unidad falsificada de Dysport 500 IPSEN, un medicamento que contiene toxina botulínica tipo A y se utiliza en tratamientos estéticos y neuromusculares. La irregularidad fue denunciada por Galderma Argentina S.A., titular del certificado del producto, luego de adquirir una unidad ofrecida en el mercado y comprobar que era apócrifa.

Entre las anomalías detectadas, el envase estaba rotulado únicamente en inglés, no tenía el logotipo de la compañía, carecía de información de trazabilidad y exhibía un número de lote que no correspondía a una fabricación válida.

La ANMAT advirtió que, al tratarse de un producto falsificado, no pueden garantizarse su calidad, seguridad, eficacia ni composición. También dispuso remitir las actuaciones al área de asuntos judiciales para evaluar una ampliación de la denuncia penal.

Por último, la ANMAT ordenó retirar todos los lotes de Fresh & Clean. Alcohol Etílico. Exclusivo Uso Profesional. Categoría Desinfectante, elaborado por FANC S.A.

El producto, que se comercializaba como sanitizante con una graduación de alcohol del 96%, no contaba con registro sanitario. La ANMAT determinó que correspondía a un artículo de uso sanitario y que no podía venderse bajo la categoría de desinfectante domisanitario. Por las irregularidades detectadas, el organismo dispuso la prohibición de venta y el retiro de todos los lotes.