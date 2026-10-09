Anne Carson: cinco libros para entrar al universo de la nueva Nobel

En los libros de Anne Carson, los personajes de la mitología griega pueden enamorarse en una parada de ómnibus y los versos de un poeta romántico servir para explorar el derrumbe de un matrimonio. La tradición clásica atraviesa su escritura como una materia viva, capaz de iluminar las emociones y los desconciertos contemporáneos. Esa búsqueda recibió el Premio Nobel de Literatura 2026: la Academia Sueca distinguió su audacia e inventiva y su capacidad para crear nuevas formas literarias en diálogo con los clásicos.

Nacida en Toronto en 1950, Carson es poeta, ensayista, traductora y profesora de literatura clásica. Su obra circula entre la investigación erudita y la experiencia íntima, con una libertad que vuelve insuficientes las etiquetas habituales. Escribe novelas en verso, ensayos que se acercan a la poesía y textos en los que conviven la narración, el teatro y las anotaciones.

En “Hombres en sus horas libres”, por ejemplo, reúne biografías poetizadas de figuras como Safo, Antonin Artaud y Anna Ajmátova, y hace dialogar a Virginia Woolf con Tucídides sobre la guerra del Peloponeso. Esos encuentros entre épocas revelan uno de sus procedimientos: acercar voces distantes para encontrar preguntas compartidas.

El amor, la ausencia, el conocimiento y el viaje reaparecen en una literatura que puede ser exigente y, a la vez, conmovedora. Estos cinco libros ofrecen distintas puertas de entrada a ese universo.

“Eros, el dulce-amargo”: el deseo de leer y conocer

Publicado en 1986, “Eros, el dulce-amargo” permite acercarse a las bases del pensamiento de Carson. Aunque su estructura resulta más cercana al ensayo académico que la de sus libros posteriores, ya contiene una de las preguntas que recorrerán su obra: qué relación existe entre el deseo y el conocimiento.

A través de la poesía de Safo, los diálogos de Platón y textos de autores como Roland Barthes, Carson examina las transformaciones del concepto griego de eros. El deseo aparece ligado a una distancia: se busca aquello que falta, que se escapa o que todavía no se comprende.

Desde esa perspectiva, leer y escribir también implican un movimiento hacia lo desconocido. La curiosidad comparte con el enamoramiento la atracción por algo que permanece fuera del alcance inmediato.

El libro, publicado por Fiordo con traducción de Mirta Rosenberg y Silvina López Medin, propone así una reflexión sobre el amor, el placer y la ausencia que también puede leerse como una exploración del impulso que sostiene la literatura.

“Autobiografía de Rojo”: del mito a la historia de amor

En “Autobiografía de Rojo” (1998), Carson transforma el mito de Gerión en una novela en verso sobre la diferencia, el descubrimiento del deseo y el desamor. Su punto de partida es la obra fragmentaria del poeta griego Estesícoro, pero el relato se despliega en un mundo reconocible para el lector contemporáneo.

Gerión aparece primero como un niño tímido y luego como un adolescente que busca comprenderse y construir una autobiografía mediante fotografías. Su encuentro con Heracles abre una historia amorosa cuya ruptura lo empuja a viajar.

Carson desplaza el centro del mito hacia la intimidad de quien había sido presentado como un monstruo. Le concede una sensibilidad, una mirada y una vida propia: el personaje se vuelve protagonista de su experiencia.

En ese recorrido aparece la Argentina. Durante el viaje, Gerión lee sobre los yámanas y sus distintas palabras para nombrar las nubes, un detalle que enlaza el desplazamiento geográfico con otra inquietud de la autora: las posibilidades del lenguaje para captar el mundo. Publicada en español por Pre-Textos, la novela reúne algunos de los rasgos más reconocibles de su escritura: fragmentación, imágenes intensas y una convivencia natural entre lo antiguo y lo cotidiano.

“La belleza del marido”: los pasos de una ruptura

El subtítulo de “La belleza del marido” (2001) anuncia su singular forma: un ensayo narrativo en 29 tangos. Carson toma el baile como estructura para contar el fracaso de un matrimonio y explorar la persistencia de una atracción que el dolor no consigue borrar.

La obra dialoga con la célebre asociación entre belleza y verdad de John Keats. A partir de ella, pregunta cuánto puede sostener la fascinación por el otro y qué ocurre cuando esa belleza convive con la mentira, la decepción y el resentimiento.

La voz íntima se entrecruza con referencias a Platón, Kafka, Proust y Beckett. El pensamiento filosófico entra en la escena de una pareja, mientras las observaciones cotidianas interrumpen la solemnidad de la reflexión.

El tango aporta una imagen para esa relación: dos personas enlazadas en una secuencia de acercamientos, distancias y movimientos compartidos. Con traducción de Ana Becciu y edición de Lumen, el libro convierte la ruptura amorosa en una indagación sobre el deseo y las historias que cada uno construye para explicar lo vivido.

“Red Doc”: los personajes después del amor

Publicado en 2013, “Red Doc” regresa a los protagonistas de “Autobiografía de Rojo”, ahora adultos y bajo otros nombres. Gerión es G.; su antiguo amante aparece como Sad But Great, un veterano de guerra atravesado por problemas de adicción.

El reencuentro da lugar a un viaje por glaciares, campos, volcanes y cuevas, con escalas en espacios tan distintos como un hospital psiquiátrico y un taller mecánico. La geografía acompaña un relato marcado por la memoria, las heridas y el paso del tiempo.

La forma vuelve a desbordar los géneros: poesía, prosa y escenas cercanas al guion teatral se combinan en una escritura que cambia de ritmo y disposición. La continuidad con la novela anterior permite observar qué ocurrió con aquellos personajes, pero también cómo se modificó la manera de contarlos.

Publicado por Bajo la Luna, con traducción y prólogo de Verónica Zondek, fue el primer libro de Carson editado en la Argentina.

“Tipos de agua”: caminar, mirar, escribir

En “Tipos de agua: el Camino de Santiago”, publicado en español en 2018, el viaje se convierte en una experiencia de observación y pensamiento. Carson parte de su peregrinación para construir un texto breve en el que caminar abre preguntas sobre el deseo, el tiempo y la propia identidad.

Aunque nace de una vivencia personal, el libro evita la exposición autobiográfica directa. La atención se desplaza hacia el camino y hacia aquello que el movimiento despierta: recuerdos, lecturas, sensaciones e interrogantes.

La tradición grecolatina vuelve a acompañar el recorrido. Como sucede en otros títulos de la autora, el desplazamiento por el espacio también permite atravesar épocas y acercar experiencias distantes.