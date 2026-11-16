Antibióticos: por qué ahora se usan menos días

Tomar antibióticos durante diez o catorce días ya no es una regla para muchas infecciones. La nueva evidencia científica demuestra que, en determinados cuadros, cinco días de tratamiento pueden ser tan efectivos como esquemas más prolongados. La reducción no sólo evita medicación innecesaria, sino que también ayuda a frenar uno de los problemas sanitarios más preocupantes: la resistencia de las bacterias a los medicamentos.

“El objetivo es usar el antibiótico adecuado durante el tiempo necesario para curar la infección, evitando efectos adversos y la aparición de resistencia”, explica la doctora María Inés Staneloni, especialista del Comité de Control y Prevención de Infecciones del Hospital Italiano.

La razón es que estos medicamentos no distinguen entre las bacterias que pueden enfermarnos y aquellas que cumplen funciones beneficiosas en el organismo. Cuanto más tiempo se los utiliza, mayor es la posibilidad de que sobrevivan y se multipliquen las bacterias resistentes.

Más de un centenar de estudios compararon tratamientos breves con otros de mayor duración y encontraron resultados equivalentes en distintas infecciones. Entre ellas figuran las neumonías adquiridas en la comunidad, para las que cinco días resultaron suficientes; ciertas infecciones urinarias complicadas, que pueden tratarse durante cinco o siete días, y algunas infecciones de la piel, con esquemas de entre cinco y seis días.

La reducción también permite disminuir efectos adversos como diarrea y malestar abdominal, además de preservar la microbiota, el conjunto de microorganismos que protegen al organismo.

Pero no todos los tratamientos pueden acortarse. Algunas infecciones, como la tuberculosis, las infecciones de los huesos y los abscesos que no fueron drenados, siguen requiriendo períodos más prolongados.

Los especialistas remarcan que un tratamiento corto indicado por un profesional no debe confundirse con interrumpir la medicación por decisión propia. Si los síntomas persisten al finalizar el esquema, corresponde volver a consultar, ya que puede ser necesario revisar el diagnóstico y no simplemente prolongar el antibiótico.