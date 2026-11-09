Antojo de dulce de leche ¿Cuánto comer sin descuidar la salud?

Pocos argentinos logran resistirse a la tentación de entrarle al dulce de leche al abrir la heladera en busca de algo rico para comer. El problema es que entre una cucharada y el pote entero, muchas veces no hay escala. De ahí que en tiempos de alimentación saludable muchos prefieren directamente no tener. Para expertos en nutrición se trata sin embargo de un extremo innecesario: salvo en casos excepcionales -afirman- no hace falta eliminarlo de la dieta para cuidar la salud.

“Una alimentación saludable debería también contemplar el disfrute y el vínculo cultural y afectivo que mantenemos con los alimentos”, afirma la licenciada en Nutrición Patricia Chávez al señalar que el dulce de leche trasciende su aporte nutricional para formar parte de la identidad alimentaria del país.

Con una mirada reacia a las prohibiciones absolutas, Chávez, nutricionista de DIM Centros de Salud, explica que una alimentación saludable no consiste en eliminar determinados alimentos, sino en mantener un equilibrio que permita disfrutar de ciertos gustos sin caer en los excesos. Salvo que exista una indicación médica específica, un antojo ocasional puede tener lugar dentro de una dieta saludable.

CARBOHIDRATOS Y GRASAS

Aunque se lo suele asociar con la leche y, por lo tanto, con las proteínas, el dulce de leche tiene un perfil nutricional en el que predominan los carbohidratos y las grasas.

Como detalla Chávez, una porción de aproximadamente 20 gramos de dulce de leche comercial, equivalente a una cucharada sopera, aporta unas 60 calorías. Más del 60% de ese aporte energético corresponde a carbohidratos, mientras que las grasas representan algo más del 20%.

“Aporta de 5 a 7 gramos de proteína, cuando un queso cuartirolo o port salut da de 22 a 25 gramos. Como fuente de proteína no se justifica”, comenta por su parte el médico nutricionista Alejandro Ugarte al explicar que su sabor dulce proviene tanto de la lactosa presente en la leche como del azúcar agregado durante su elaboración.

Por otra parte, a diferencia de una mermelada, contiene grasas saturadas. “Es una fuente de calorías importante”, advierte Ugarte, especialista en diabetes y obesidad.

Por su perfil nutricional no existe una cantidad universal que permita establecer cuánto dulce de leche puede consumir una persona sin consecuencias. Por eso la recomendación depende de diferentes factores, entre ellos la edad, el peso y el momento biológico.

Para Ugarte, lo importante es que no se convierta en un alimento de consumo habitual. En el marco de una alimentación saludable, recomienda reservarlo para ocasiones puntuales, nunca cotidianas, y limitar las cantidades. Su consejo es concreto: “un envase chico debería durar un mes”.

Chávez, por su parte, propone utilizar la cucharada sopera como una referencia sencilla para controlar la porción. No se trata de renunciar al dulce de leche, sino de incorporar una medida que permita disfrutarlo sin perder de vista cuánto se está consumiendo, explica.

Más allá de la cantidad, los nutricionistas ponen el foco en una costumbre que puede dificultar el control de las porciones: comer directamente del envase. Sucede que cuando el pote está abierto y se consume a cucharadas resulta más difícil reconocer cuánto se comió.

Por eso, Chávez recomienda un cambio sencillo que puede ayudar a moderar el consumo. “Servirse previamente la cantidad que se desea en lugar de consumir directamente del envase -aconseja-. Este pequeño cambio permite reconocer cuánto se está comiendo y disfrutar conscientemente de la porción”.

Salvo que exista una indicación médica, un antojo ocasional cabe en una dieta saludable

Para quienes deben prestar especial atención al consumo de azúcar o a la calidad de las grasas, el dulce de leche constituye un alimento que es mejor eludir. Es así que aunque aclara que tampoco en las personas con diabetes existen alimentos absolutamente prohibidos en todos los casos, Ugarte señala que resulta conveniente evitarlo, especialmente cuando se convierte en un hábito difícil de controlar.

En suma, el clásico argentino puede conservar su lugar en una dieta saludable. La clave está en la frecuencia, la cantidad y la forma de consumirlo: una cucharada servida, disfrutada ocasionalmente y procurando que el pote aguante al menos un mes.