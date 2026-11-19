La aventura de la sexta misión tripulada del programa Apolo comenzó bajo un temporal implacable el 14 de noviembre de 1969 a las 13:22 (hora argentina), desde las instalaciones del Centro Espacial Kennedy en Florida. A diferencia del viaje del Apolo 11, en esta ocasión el presidente Richard Nixon se trasladó personalmente al sitio de lanzamiento junto a medio millón de testigos presenciales y miles de técnicos, buscando capitalizar la popularidad de la conquista lunar en plena Guerra Fría. Sin embargo, el entusiasmo duró apenas 36 segundos: mientras el imponente cohete Saturno V se abría paso entre la tormenta, un primer rayo impactó de lleno en la nave, seguido apenas nueve segundos después —a los 45 segundos del despegue— por un segundo impacto eléctrico.

El golpe paralizó de inmediato los sistemas eléctricos y el computador de guía del vehículo espacial. Dentro del módulo, entre el parpadeo de las alarmas y con las celdas de combustible fuera de servicio, el comandante Charles "Pete" Conrad transmitió la dramática situación a la base terrestre con voz serena: “Houston, estamos a ciegas”. En el centro de control, las pantallas arrojaban datos disparatados y los mejores científicos del planeta carecían de respuestas ante una brecha técnica que amenazaba con derivar en una catástrofe sin precedentes.

La salvación de la travesía provino del ingenio de John Aaron, un joven ingeniero de control de 26 años que recordó haber observado un comportamiento similar durante un ensayo en los simuladores. Desde Houston, Aaron dio una instrucción precisa: “Prueben con el SCE en auxiliar”. Desconcertado ante un comando poco habitual, Conrad reaccionó con una frase que quedaría marcada en la jerga espacial: “¿Qué mierda es el SCE? ¿Dónde está?”. Tras la rápida indicación del técnico, el comandante accionó la llave correspondiente y el instrumental volvió a operar con exacta precisión, permitiendo que a los 12 minutos el Yankee Clipper y el módulo Intrepid ingresaran en órbita terrestre para luego enrumbar hacia la Luna a las 16:09.

Pese a la recuperación de los mandos, la tripulación —integrada por Conrad, Alan Bean y el piloto del módulo de mando Richard Gordon— debió lidiar con una aterradora incertidumbre que solo se resolvería al concluir la travesía: no existía forma de saber si las descargas de los rayos habían inutilizado los paracaídas de reingreso a la Tierra. En caso de haberse dañado, los astronautas se estrellarían contra el mar a miles de kilómetros por hora. Como relataría más tarde Alan Bean, el equipo decidió continuar la misión aceptando postergar las malas noticias una semana y media para cumplir el sueño de caminar sobre la Luna.

Una apuesta de 500 dólares y el alunizaje de máxima precisión

Luego de afrontar una travesía de cuatro días marcada por desajustes en el reloj de a bordo, formación de hielo en los cristales y las molestias físicas de Conrad causadas por la gelatina de los sensores en su piel, el módulo Intrepid se desacopló del Yankee Clipper el miércoles 19 de noviembre a las 01:55. A las 03:53 (tras 110 horas y 32 minutos de vuelo), la nave alunizó en el Océano de las Tormentas (Mare Cognitum). La maniobra constituyó un ejercicio de precisión tecnológica impecable: tras realizar casi todo el descenso en modo automático, Conrad tomó el control manual durante los últimos cientos de metros y cortó el motor dos metros antes de tocar suelo, completando el alunizaje en caída libre a menos de 180 metros del vehículo robótico Surveyor 3, posado allí desde abril de 1967.

Conrad, un apasionado aviador de 39 años cuya fascinación por volar había despertado en la infancia cuando su padre —aviador en la Primera Guerra Mundial— le regaló un triciclo con forma de avión antes de los cuatro años, pisó la superficie lunar a las 08:35 tras luchar media hora para colocarse el traje espacial. Al descender, soltó una exclamación espontánea y desenfadada: “Whoopie, este habrá sido un pequeño paso para Neil, pero es uno bastante grande para mí”.

El comentario aludía con humor a su baja estatura (1,65 metros), pero encerraba además el cobro de una apuesta de 500 dólares realizada con la periodista italiana Oriana Fallaci. La cronista afirmaba que los discursos de los astronautas eran redactados por la NASA, por lo que Conrad le apostó que diría esas palabras para probar su libertad de expresión; una deuda que, según revelaría años después el comandante, Fallaci nunca llegó a saldar.

Alan Bean se sumó al paseo a las 09:15, convirtiéndose en el cuarto ser humano en la historia en caminar sobre la Luna. Durante su permanencia de 31 horas en el satélite —que incluyó dos excursiones a pie de casi cuatro horas—, los astronautas recolectaron unos 34 kilogramos (75 libras) de muestras rocosas y desplegaron la base científica ALSEP, equipada con espectrómetro de viento solar, sismógrafo, magnetómetro y detectores de ionosfera y atmósfera. Además, caminaron 180 metros hasta el cráter donde reposaba el Surveyor 3 para retirar piezas de la sonda y traerlas a la Tierra. El entusiasmo por el entorno lunar llevó a Conrad a exclamar que se desplazaban como "jirafas corriendo en cámara lenta", poco antes de sufrir el primer porrazo selenita al resbalar mientras examinaba una roca.

Transmisión arruinada, tropiezos y la incertidumbre final en el océano

La racha de contratiempos que se había iniciado dos días antes del despegue —cuando los técnicos debieron reemplazar un tanque de oxígeno defectuoso por uno extraído del Apolo 13— no dio tregua en la superficie. La NASA había equipado a la expedición con una cámara de televisión a color para realizar transmisiones en directo. Sin embargo, al trasladar el equipo a un trípode, Bean enfocó accidentalmente el objetivo hacia el Sol, inutilizando el sensor de forma irreversible. Pese a que los tripulantes intentaron reparar la cámara propinándole golpes de puño y martillazos, la transmisión televisiva quedó interrumpida y la audiencia mundial debió conformarse con escuchar sus voces.

A la pérdida de la señal televisiva se sumaron otros incidentes: el disparador de la cámara fotográfica de Conrad perdió un tornillo, la cámara de cine para el acoplamiento se atascó, el sistema de enfriamiento del traje de Conrad falló e inundó una de sus botas con agua y un rollo de película a color de las caminatas quedó olvidado en la Luna.

El despegue desde la superficie ocurrió el jueves 20 de noviembre a las 11:26. Una distracción de Conrad con los propulsores hizo que la nave subiera seis kilómetros por encima de la órbita de Richard Gordon, quien llevaba horas tomando fotografías de la Luna a bordo del Yankee Clipper. Corregida la altura, los módulos se acoplaron a las 15:02 y el Intrepid fue estrellado intencionalmente contra la Luna a las 19:15. El viaje de regreso a la Tierra comenzó el viernes a las 17:47.

Tras recorrer 1.600.000 kilómetros en diez días en el espacio, el Apolo 12 acuatizó el 24 de noviembre de 1969 a 350 millas náuticas al sudeste de Samoa. La apertura correcta de los paracaídas despejó los temores en Houston, aunque la violencia del impacto con el agua desprendió una cámara de la ventanilla que golpeó la cara de Alan Bean, dejándolo inconsciente unos segundos y provocándole una herida de seis puntos de sutura.

Pese a su trascendencia y precisión técnica, la travesía del Apolo 12 permaneció en la memoria periodística como una aventura brillante pero eclipsada entre el hito de Neil Armstrong y el agónico rescate del Apolo 13. Ninguno de sus tres aviadores navales sobrevivió para conmemorar los 50 años de la misión en 2019: Pete Conrad falleció en 1999 en un accidente de motocicleta a los 69 años, Richard Gordon murió en noviembre de 2017 y Alan Bean —quien tras dejar la NASA en 1981 se volcó a la pintura de cuadros lunares cotizados en miles de dólares— falleció en mayo de 2018 a los 86 años, legando la frase que sintetizó el espíritu de aquellos exploradores: “Soy el tipo con más suerte del mundo”.