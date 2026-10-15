Argentina cayó al séptimo puesto regional y quedó por debajo de Brasil, Perú y Colombia

Argentina se encuentra entre los países latinoamericanos con peores resultados en un indicador que combina asistencia escolar, progresión sin atrasos y aprendizajes mínimos. Según un informe de Argentinos por la Educación, el país ocupa el séptimo puesto entre nueve naciones de la región, superando únicamente a Ecuador y Paraguay, y se ubica por debajo de Brasil, Perú, México y Colombia, además de Uruguay y Chile.

El estudio, elaborado a partir de las pruebas PISA 2025 y encuestas de hogares, revela que apenas el 19% de los jóvenes argentinos de 15 años asiste a la escuela, cursa el grado correspondiente a su edad y alcanza los conocimientos mínimos en Lectura y Matemática.

El resultado contrasta con el de Uruguay, que encabeza la clasificación con el 35%, seguido por Chile, con el 34%. Ambos países presentan proporciones considerablemente superiores a la argentina.

Brasil aparece en el tercer lugar, con el 25%, mientras que Perú ocupa el cuarto puesto, con el 23%. México y Colombia comparten el 20%, apenas por encima de Argentina.

En el extremo inferior de la clasificación se encuentran Ecuador, con el 14%, y Paraguay, con apenas el 7%.

De esta manera, Uruguay registra una proporción de adolescentes que avanzan con los aprendizajes esperados 16 puntos porcentuales superior a la argentina, mientras que Chile la supera por 15 puntos.

La diferencia con Brasil es de seis puntos y con Perú, de cuatro.

LA CAÍDA DE ARGENTINA

La comparación histórica muestra que Argentina no solamente perdió terreno en términos absolutos, sino también frente a otros países de América Latina.

En 2009, el país ocupaba el tercer lugar entre las seis naciones para las cuales se disponía de información comparable, con un índice del 26%. Por delante se encontraban Chile, con el 40%, y Uruguay, con el 33%.

En 2012, Argentina conservó la tercera posición, aunque su indicador ya había descendido al 23%.

Para 2018, había retrocedido al quinto lugar entre siete países, con el mismo porcentaje. En 2022 cayó al sexto puesto entre ocho naciones, con el 22%, y finalmente quedó séptima entre nueve en 2025, con el 19%.

Si bien la cantidad de países incluidos en las comparaciones varió entre las distintas ediciones, el deterioro del indicador argentino es sostenido.

En contraste, Brasil logró mejorar desde el 16% registrado en 2015 hasta alcanzar el 25% en 2025. Perú, por su parte, pasó del 17% en 2009 al 23% en la última medición, aunque había conseguido llegar al 30% en 2018.

Uruguay también mostró una trayectoria destacada. Después de registrar un 28% en 2012, alcanzó el 36% en 2018 y 2022, para ubicarse en el 35% en 2025.

Chile, en cambio, había liderado la región durante todas las mediciones anteriores, con valores de entre el 38% y el 40%, pero descendió al 34% en 2025 y cedió el primer puesto a Uruguay.

El panorama regional muestra así trayectorias diferentes: mientras algunos países lograron mejoras o sostuvieron resultados relativamente elevados, Argentina experimentó un retroceso persistente.