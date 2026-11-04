Así será el "paso a paso" del papa León XIV en Argentina: actividades, ciudades y horarios

Argentina se encamina a vivir este doming un acontecimiento eclesiástico e institucional de relevancia histórica con la llegada del papa León XIV, quien concretará una visita apostólica de cuatro días que pondrá fin a casi cuatro décadas sin la presencia de un pontífice en el territorio nacional. La última visita de esta naturaleza se había registrado en abril de 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país, mientras que el pontificado de Francisco transcurrió sin concretar un retorno a su tierra natal.

Para este desplazamiento oficial, la agenda comprende una intensa sucesión de traslados, celebraciones litúrgicas de carácter multitudinario, audiencias institucionales con autoridades nacionales y encuentros sectoriales con el mundo del trabajo, referentes de distintas confesiones religiosas, el clero y las nuevas generaciones. El periplo abarcará la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense —con escalas en Almirante Brown y el penal de Villa Devoto—, la provincia de Córdoba y el centro de peregrinación mariana en Luján, antes de emprender su partida rumbo al Perú.

A continuación, se detalla el cronograma oficial completo, discriminado día por día con sus respectivas franjas horarias y ciudades:

Domingo 8 de noviembre (Buenos Aires)

16:30: Arribo al Aeroparque Jorge Newbery y recepción oficial a cargo del presidente de la Nación, Javier Milei, junto a máximas autoridades eclesiásticas.

17:00: Traslado hacia la Plaza San Martín para realizar una ofrenda y visita protocolar al monumento dedicado al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia.

17:20: Ingreso a la Casa Rosada para participar de la ceremonia formal de bienvenida gubernamental.

17:50: Reunión bilateral con el presidente Javier Milei en el despacho presidencial.

18:30: Traslado al Palacio Libertad para mantener un encuentro institucional con funcionarios, referentes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Lunes 9 de noviembre (Claypole y Buenos Aires)

09:15: Desplazamiento hacia la localidad bonaerense de Claypole, en el partido de Almirante Brown, para visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione y saludar a residentes y trabajadores.

11:30: Regreso a la Capital Federal para presidir la primera gran misa pública en el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

16:10: Encuentro académico y pastoral con representantes del mundo del trabajo y la producción en la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).

17:30: Reunión interreligiosa con líderes de comunidades cristianas y de otras tradiciones en el Palacio San Martín.

18:45: Celebración litúrgica de las Vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

19:45: Cena reservada con los obispos en la sede del Arzobispado de Buenos Aires.

Martes 10 de noviembre (Córdoba y Buenos Aires)

07:30: Partida en vuelo oficial desde Buenos Aires con destino a la provincia de Córdoba.

09:00: Aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

10:00: Presidencia de la misa central en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en territorio cordobés.

15:15: Encuentro con sacerdotes, consagrados, vida religiosa y seminaristas en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba.

16:55: Traslado al aeropuerto cordobés para emprender el vuelo de regreso a la Capital Federal.

18:10: Arribo al Aeroparque Jorge Newbery.

20:15: Convocatoria y encuentro abierto con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo.

Miércoles 11 de noviembre (Villa Devoto, Luján y Ezeiza)

08:00: Visita pastoral al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, emplazado en el barrio porteño de Villa Devoto.

10:00: Desplazamiento hacia la provincia de Buenos Aires para presidir la última celebración eucarística del viaje en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

13:30: Llegada al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, para llevar a cabo la ceremonia oficial de despedida del Estado argentino.

14:00: Despegue del vuelo con destino a Lima, Perú, para continuar con su gira apostólica sudamericana.

Desde el comité organizador recordaron que la asistencia a las celebraciones litúrgicas y a los encuentros específicos cuenta con recomendaciones de inscripción previa a través de las plataformas digitales oficiales, y advirtieron que la agenda general permanece sujeta a posibles ajustes logísticos de última hora.