¿Asteroide o nave soviética perdida? Astrofísico desafía a la NASA por el misterioso objeto 1998 KY26

Una nueva controversia científica enfrenta a la comunidad astrofísica internacional a raíz de la naturaleza de 1998 KY26, un cuerpo de unos 36 pies de ancho etiquetado convencionalmente como un asteroide cercano a la Tierra. El astrofísico de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, cuestionó de manera categórica las afirmaciones del administrador de la NASA, Jared Isaacman, quien durante una intervención en el programa Fox & Friends aseguró que no existían evidencias para considerar que el fenómeno fuera "otra cosa que no sea un asteroide".

En declaraciones brindadas al medio Fox News Digital, Loeb salió al cruce de esa lectura oficial al remarcar las inconsistencias físicas del cuerpo. "En primer lugar, no es un asteroide porque 1998 KY26 presenta una aceleración no gravitacional, lo que significa que está siendo impulsado por una fuerza distinta de la gravedad, y los asteroides son simplemente rocas", argumentó el especialista.

El enigma de la aceleración: ¿cometa oscuro o tecnología humana de la Guerra Fría?

El comportamiento dinámico de 1998 KY26 mantiene en vilo a los astrónomos debido al impulso adicional que registra su trayectoria. Una de las alternativas teóricas planteadas por la comunidad científica sugería que podía tratarse de un "cometa oscuro", un tipo de objeto rocoso que actúa dinámicamente como un cometa pero carece de la nube de gas o la cabellera característica. No obstante, hallazgos recientes desarrollados por investigadores de Georgia Tech pusieron en duda que la estructura conserve una cantidad suficiente de hielo para provocar semejante empuje propulsor.

Ante ese escenario, el equipo liderado por Loeb examinó una explicación radicalmente distinta: que el objeto corresponda a Phobos 1, la sonda espacial de origen soviético enviada rumbo a Marte en julio de 1988 y cuyo contacto se perdió en el espacio profundo tras la emisión de un comando erróneo. Los cálculos de los investigadores de Harvard determinaron que el recorrido de 1998 KY26 guarda una estrecha similitud con la trayectoria calculada para la nave soviética. Asimismo, establecieron que el impacto de la luz solar reflejada sobre la superficie de Phobos 1 generaría una presión coincidente con la aceleración observada.

Loeb reforzó su postura subrayando la ausencia total de emisiones de materia alrededor del objeto, el cual es altamente reflectante y gira sobre su propio eje a un ritmo de una vuelta cada cinco minutos. "Podría tratarse de un cometa expulsando algo de gas hacia atrás que lo empuja hacia adelante, pero en ese caso deberíamos haber visto el gas", explicó el astrofísico.

"Deberíamos haber visto el polvo, porque en los cometas vemos una cola y las partículas de polvo son desplazadas en dirección opuesta al Sol por la radiación solar. No vemos una cola cometaria ni evidencia de desgasificación a su alrededor. Ese es el enigma", agregó.

Para ilustrar la resistencia del ámbito académico a contemplar hipótesis alternativas, Loeb recurrió a una metáfora zoológica: "Si sos un experto en cebras y ves un elefante, dirías que el elefante es una cebra sin rayas. Pero eso es un oxímoron, porque se trata de un animal totalmente diferente". En esa misma línea, remarcó la importancia de mantener la apertura conceptual frente a los vacíos del conocimiento actual: "La innovación en la ciencia requiere de cierta imaginación. Exige contemplar la posibilidad de que nuestro conocimiento sea incompleto".

La posición de la NASA y la evidencia basada en la radiación solar

Frente a los cuestionamientos del académico de Harvard, la administración espacial estadounidense ratificó su postura oficial mediante una respuesta remitida a Fox News Digital, respaldándose en las conclusiones de un informe de investigación publicado el año pasado.

"En un trabajo publicado en 2025, la NASA completó un análisis orbital exhaustivo del asteroide cercano a la Tierra 1998 KY26 y concluyó que su comportamiento está impulsado por fuerzas de radiación solar", precisó el organismo gubernamental. Según detallaron, las mediciones recientes sobre las dimensiones, la geometría y la rotación del cuerpo, llevadas a cabo por especialistas del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, determinaron que la trayectoria compleja responde al empuje natural ejercido por la radiación solar y la emisión térmica sobre su cuerpo no esférico. Desde la agencia enfatizaron que dicha evaluación demuestra de manera sólida que la ruta espacial del objeto no obedece a ninguna actividad cometaria oculta.

Cabe señalar que Jared Isaacman —propuesto por el presidente Donald Trump para encabezar la NASA y cuyo proceso de confirmación incluyó su presentación previa ante el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado en abril de 2025— mantiene la línea de que la evidencia física apunta exclusivamente a un cuerpo natural.

El desenlace espacial fijado para el año 2031

Pese a defender con firmeza las simulaciones numéricas de su equipo, Avi Loeb reconoció de forma transparente que la hipótesis sobre el artefacto espacial soviético aún requiere una verificación directa en el terreno. De acuerdo con el científico, la controversia quedará saldada definitivamente dentro de cinco años, cuando la nave espacial Hayabusa2, perteneciente a la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA), concrete su encuentro previsto con 1998 KY26.

El investigador confía en que la misión japonesa aportará una revelación histórica sobre la exploración espacial del siglo XX: "Predecimos que cuando mechen sobre él, en lugar de encontrarse con un iceberg, van a hallar la leyenda 'Hecho en la URSS'".

Asimismo, al ser consultado de manera directa sobre si la teoría de la sonda Phobos 1 quedará descartada por completo en caso de que la sonda Hayabusa2 arribe al objetivo y confirme que se trata únicamente de una formación de roca o hielo, el astrofísico de Harvard no dejó margen para la duda: "Sí", sentenció.