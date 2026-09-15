Asumieron las nuevas autoridades de Federación Bioquímica

La Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires (FABA) puso en funciones este martes a sus nuevas autoridades para el período 2026-2029, dando continuidad a la conducción institucional encabezada por el Dr. Claudio H. Cova, quien fue reelecto como presidente.

La renovación de autoridades había sido aprobada durante la Sesión Especial del Consejo Directivo realizada el pasado 19 de junio. La nueva conducción incorpora, además, una mayor presencia femenina en distintos cargos institucionales.

La reelección de Cova constituye un hecho significativo para la Federación, ya que es la primera vez que se concreta un tercer mandato bajo el Estatuto vigente. La normativa establece una única reelección, aunque contempla la posibilidad de un tercer período cuando el candidato cuenta con el respaldo de al menos ocho de los diez Presidentes de Distrito que integran FABA.

Al referirse a su continuidad, Cova señaló que asumir un tercer mandato no estaba inicialmente entre sus planes, pero aceptó la propuesta a partir del pedido de dirigentes y Presidentes de Distrito.

“Estar al frente de FABA es a lo máximo que puede aspirar un dirigente bioquímico”, expresó, al destacar el orgullo y la responsabilidad que implica conducir una institución que representa a la comunidad bioquímica bonaerense.

La nueva etapa tendrá como principales desafíos dar continuidad a la gestión y, al mismo tiempo, formar a los dirigentes que asumirán responsabilidades de conducción en el futuro. En ese sentido, el presidente sintetizó el objetivo en dos tareas inseparables: gestionar y formar.

Las nuevas autoridades

Presidente: Dr. Claudio H. Cova; Vicepresidente: Dr. Nicolás Castiglione; Secretario: Dr. Fabio R. Sayavedra; Prosecretario: Dr. Carlos Parodi; Tesorero: Dr. Marcos Meregalli; Protesorero: Dr. Néstor Laikan.

Vocales titulares: Dr. Óscar Touriñan; Dra. Mabel Díaz; Dra. Evangelina López; Dra. Susana Marchetti.

Vocales suplentes: Dra. Paula Valentini; Dr. Daniel Tonello; Dr. Darío Flores; Dr. Alfredo Iglesias.

Revisores de cuentas titulares: Dra. María Laura Romano; Dr. Carlos Ezequiel Poderoso; Dr. Miguel A. Nakaya.

Revisores de cuentas suplentes: Dr. Pablo Bolleta; Dra. Martina Pérez; Dr. Darío Ledo.

Con la puesta en funciones de sus autoridades, FABA inicia un nuevo período institucional con el compromiso de continuar fortaleciendo la representación, el desarrollo y la defensa de la profesión bioquímica en la provincia de Buenos Aires.