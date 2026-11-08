Ataque a mujeres trans en Palermo: la Justicia investiga a los agresores

La investigación por el ataque contra mujeres trans trabajadoras sexuales en los Bosques de Palermo continúa sin detenidos ni imputados formalmente identificados, aunque surgieron pistas sobre los posibles responsables. La Justicia analiza grabaciones de cámaras de seguridad, publicaciones en redes sociales y testimonios para reconstruir la agresión ocurrida durante la madrugada del lunes 2 de noviembre.

La causa está a cargo de la fiscal Andrea Scanga, titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13 de la Ciudad de Buenos Aires, especializada en discriminación. El expediente se inició de oficio y fue caratulado provisoriamente como lesiones agravadas por odio a la identidad de género.

El ataque ocurrió en las inmediaciones de las avenidas de los Ombúes y Andrés Bello, cerca del Lago de Regatas, cuando un grupo de jóvenes que participaba de una bicicleteada nocturna persiguió, insultó y golpeó a mujeres trans. Al menos seis víctimas sufrieron lesiones, mientras que los propios participantes filmaron parte de las agresiones y difundieron las imágenes en Instagram y TikTok.

La fiscalía solicitó al Centro de Monitoreo Urbano de la Policía de la Ciudad las grabaciones de las cámaras instaladas en el sector. También convocó a las damnificadas y a testigos para reconstruir los hechos, establecer cuántas personas participaron e identificar a quienes ejercieron violencia.

Uno de los avances surgió a partir de las denuncias públicas de la referente LGBT Gabriela Ivy, quien señaló a un joven residente en Bernal, partido de Quilmes, como posible involucrado. La investigación también puso el foco en agrupaciones de ciclistas que participaron de una convocatoria denominada “Nocturna de Halloween”.

Un relevamiento periodístico identificó al menos seis cuentas de Instagram vinculadas con la organización de la bicicleteada. Los investigadores buscan determinar qué relación tuvieron sus administradores con el ataque, aunque la participación en la convocatoria no implica responsabilidad penal por las agresiones.

Según las primeras reconstrucciones, la actividad habría sido organizada con varias semanas de anticipación. Los jóvenes pertenecían, en parte, a grupos dedicados al stunt bike, una disciplina que consiste en realizar piruetas urbanas en bicicleta.

Desde una de las agrupaciones organizadoras aseguraron que más de 300 personas participaron de la bicicleteada, pero atribuyeron los incidentes a un grupo de aproximadamente diez jóvenes. En cambio, testimonios de las víctimas y referentes de la comunidad LGBT señalaron que entre 50 y 60 personas participaron de las agresiones.

La fiscalía también busca recuperar publicaciones que fueron eliminadas o restringidas después de la difusión del episodio. En algunos videos se observan ataques con conos de tránsito y otros objetos, acompañados por insultos discriminatorios y mensajes que celebraban la violencia.

“Nos atacaron con palos, botellas, conos y piedras. Tengo el ojo morado”, relató una de las víctimas durante una conferencia de prensa realizada en la Defensoría LGBT porteña. Las damnificadas denunciaron, además, que los agresores llegaron preparados y que la Policía demoró entre 20 y 30 minutos en intervenir.

En paralelo, la Unidad de Flagrancia Norte tramita otro expediente por las lesiones sufridas por un adolescente de 14 años durante los incidentes. La investigación busca determinar cómo se produjo esa agresión y su relación con el enfrentamiento ocurrido en el parque.

El caso también llegó a la Legislatura porteña, que aprobó una declaración de repudio. Por su parte, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal reclamó identificar a los responsables, esclarecer posibles agresiones anteriores y garantizar la protección de las víctimas.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que sus ministros de Justicia y Seguridad trabajan para identificar a los agresores y advirtió que no permitirá que los hechos queden impunes.

La agresión también estuvo entre los principales reclamos de la 35ª Marcha del Orgullo LGBTIQ+, realizada este sábado en Buenos Aires. Las organizaciones exigieron justicia, medidas contra la violencia por prejuicio y garantías para las personas trans.

Hasta el último reporte judicial difundido, no se habían confirmado detenciones, allanamientos ni imputaciones formales. La investigación continúa concentrada en el análisis del material audiovisual y la identificación de los participantes para establecer las responsabilidades individuales.