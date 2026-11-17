Aunque la venta de autos eléctricos se disparó un 654,3% en Argentina durante los primeros diez meses de 2026, la infraestructura necesaria para abastecerlos todavía está lejos de acompañar ese ritmo. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), entre enero y octubre se patentaron 6.736 vehículos 100% eléctricos, frente a los 893 registrados en igual período del año pasado, sin que la red de carga registrara un crecimiento proporcional.

Mientras el mercado de los vehículos enchufables acelera, en todo el país se estima que existen apenas 260 puntos de carga. La principal necesidad de ampliar esa red está vinculada con los viajes de media y larga distancia, ya que quienes utilizan el vehículo principalmente en la ciudad pueden recurrir a la carga domiciliaria, siempre que dispongan de garaje o estacionamiento con una instalación adecuada.

La evolución de las ventas muestra la velocidad del fenómeno. El promedio pasó de unas 89 unidades patentadas por mes en 2025 a casi 674 durante 2026. Sólo en octubre se registraron 699 autos eléctricos, un 241% más que en el mismo mes del año anterior.

FRENTE A LA ESCASEZ, HÍBRIDOS

Con la infraestructura de carga actual, hoy la expansión de la movilidad electrifica es impulsada principalmente por los vehículos híbridos, que mantienen una ventaja considerable en volumen frente a los eléctricos puros. El mes pasado se patentaron en Argentina 7.777 de ellos, frente a 699 eléctricos puros, lo que representa una relación de once a uno.

Como entienden en la ACARA, “la diferencia se explica, en parte, porque muchos compradores encuentran en los híbridos una transición más sencilla: permiten reducir el consumo de combustible sin depender necesariamente de una red pública de cargadores.

Y es que muchos de los interesados en dar el salto tecnológico no ignoran que la infraestructura pública presenta limitaciones. Según datos de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), Argentina contaba a marzo de 2026 con unas 3,5 estaciones de carga cada 100 vehículos electrificados, una proporción que la ubica por debajo de otros países de la región. Chile, por ejemplo, dispone de ocho puntos por cada centenar de unidades.

A esa diferencia se suma la escasa disponibilidad de equipos rápidos. De cada 100 puntos instalados en el país, apenas 15 corresponderían a esa categoría, que permite completar una carga en aproximadamente 40 minutos. El resto ofrece carga lenta o semirrápida, con tiempos que pueden alcanzar las 15 horas.

“El principal desafío de la electromovilidad en Argentina no es la oferta de vehículos, sino la infraestructura de carga pública, especialmente fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires”, señalan desde el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) al destacar que “se necesitan especialmente cargadores rápidos entre distancias que no superen los 300 kilómetros”.

PARÁMETROS INTERNACIONALES

La relación entre vehículos y cargadores también muestra un déficit frente a los parámetros internacionales. Aunque Argentina no tiene una meta oficial sobre la cantidad de equipos que debería instalar, el análisis de dos referencias externas permite dimensionar la brecha: la Unión Europea establece como parámetro diez autos por cargador y Japón, 19. En el país, en cambio, la relación alcanza los 23 vehículos por cada equipo.

De todos modos, los especialistas advierten que la cantidad necesaria de estaciones públicas no puede calcularse únicamente en función del parque automotor. La posibilidad de cargar en el hogar reduce la dependencia de la red pública para quienes no realizan viajes frecuentes. Por eso, algunos especialistas consideran que podrían ser suficientes cinco estaciones de carga rápida cada 100 autos, siempre que estén ubicadas estratégicamente.

Un dato para nada menor es que la alternativa domiciliaria también tiene sus costos. Los cargadores disponibles en el mercado argentino demandan entre 3,6 y 22 kilovatios y su instalación en una vivienda con una red eléctrica en buenas condiciones puede costar entre 1.500 y 4.000 dólares, según calculan algunos especialistas. Se trata de un monto puede aumentar considerablemente en edificios que necesiten renovar tableros y cableados o incorporar corriente trifásica.