Avance de la robótica biohíbrida: crean un brazo que funciona con fotosíntesis

La evolución de la robótica blanda dio un salto conceptual relevante tras el desarrollo de un dispositivo pionero en Países Bajos. Un equipo de científicos de la Universidad Tecnológica de Delft logró diseñar un mecanismo automatizado que prescinde por completo de circuitos eléctricos, motores y baterías convencionales.

El núcleo de esta tecnología descansa en la integración directa entre la ingeniería de materiales y la biología celular activa. La estructura principal consiste en un diminuto brazo robótico de dos centímetros fabricado con elementos poliméricos deformables en lugar de las tradicionales articulaciones metálicas o rígidas.

Para lograr el movimiento autónomo, la superficie del dispositivo fue recubierta con microalgas vivas de la especie Chlamydomonas reinhardtii. Este recubrimiento biológico dota al equipo de la capacidad de interactuar dinámicamente con su entorno físico a través de estímulos lumínicos naturales.

El principio físico-químico detrás del desplazamiento se activa cuando la luz incide sobre las microalgas, desencadenando el proceso de la fotosíntesis. Dicha reacción metabólica modifica de manera inmediata la acidez del gel flexible que compone la estructura de soporte del brazo robótico.

Como resultado de esta alteración química interna, una de las capas de gel absorbe humedad y se hincha, mientras que la capa opuesta permanece prácticamente inalterada. Esta diferencia física de volumen provoca que el material se doble de manera controlada sin requerir suministro eléctrico externo.

El ciclo energético del prototipo destaca por su total dependencia de los ciclos naturales de iluminación y oscuridad ambiental. En ausencia de luz, las microalgas invierten su actividad biológica y liberan dióxido de carbono al medio, revirtiendo la acidez y devolviendo al brazo a su posición original.

Durante las fases experimentales controladas dentro del laboratorio, el dispositivo demostró una funcionalidad práctica orientada a la manipulación de objetos pequeños. Una de las pinzas diseñadas consiguió sujetar con éxito una pequeña esfera metálica, mientras que otro prototipo paralelo logró levantar una anilla de goma.

Los especialistas aclararon que estos resultados constituyen únicamente una prueba de concepto preliminar y no implican una aplicación operativa inmediata fuera de entornos controlados. La validación de estas dinámicas busca expandir las fronteras de la innovación en materiales inteligentes y adaptativos.

Una de las principales limitaciones técnicas observadas durante las pruebas radica en la velocidad de respuesta del sistema robótico. Debido a la naturaleza de los procesos biológicos implicados, los movimientos del brazo son sumamente lentos y una flexión amplia puede demandar varias horas de exposición continua.

Para fines divulgativos y de análisis técnico, los investigadores debieron acelerar algunas de las grabaciones de las pruebas hasta 1.800 veces. Los ingenieros confían en que “este trabajo representa una prueba de concepto que busca explorar formas de aprovechar procesos naturales para generar movimiento”, sentando las bases para futuros desarrollos industriales.