Bajó del colectivo, cayó en una zanja y 14 años después la indemnizan

Con una indemnización de 13.860.000 de pesos -que debe ser actualizada-, el juez Carlos Casas, de los Tribunales de Lomas de Zamora, condenó a una empresa de transporte público por los daños sufrido por una pasajera que se cayó al bajar de un colectivo, en la localidad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.

El hecho sucedió en la esquina de Vernet y Petraca, Monte Grande, en 2012 cuando una mujer que viajaba en el interno 120 de la línea 165 tuvo que descender el colectivo que no se había arrimado al cordón de la vereda, por lo que la pasajera tuvo que intentar un salto sobre una zanja. Eso hizo que se cayera al piso con el saldo de una grave lesión en uno de sus tobillos.

La víctima demandó a la empresa y, tanto las pericias judiciales como las declaraciones de los testigos, apoyaron su postura. En su fallo, el juez Casas señaló que los transportistas tienen “la obligación legal de trasladar a las personas sanas y salvas hasta su destino final, lo cual incluye el ascenso y el descenso en condiciones de seguridad óptimas”.

El magistrado de Lomas de Zamora determinó una indemnización de $13.860.000: 8.800.000 por incapacidad física y psíquica sobreviniente, 4.600.000 por daño moral y 460.000 por gastos médicos y de traslado, cifras que deberán ser actualizadas. En el caso de que la empresa Expreso Lomas -a la que pertenece la línea 165- no afronte la indemnización, la compañía aseguradora deberá responder de manera solidaria.

En los fundamentos del fallo del Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Lomas de Zamora se resalta la intención de procurar “una mayor conciencia de las empresas de transporte sobre la prevención de accidentes”.