Barrera contra la contaminación Retiran plásticos antes que lleguen al mar

Una barrera instalada en un curso de agua de Chile permitió retirar más de 400 kilos de residuos durante ocho meses, como parte de un proyecto destinado a evitar que los desechos plásticos lleguen al Océano Pacífico. La iniciativa también permitió recopilar información sobre los materiales que se acumulan en los sistemas fluviales.

El dispositivo, denominado Barrera Azul, fue colocado en el estero El Sauce, en la localidad de Llolleo, cerca de la desembocadura del río Maipo. Su funcionamiento consiste en interceptar parte de los residuos flotantes que son transportados por la corriente antes de que alcancen los ecosistemas costeros.

El proyecto, que generó expectativa en el sector ecológico, fue documentado por la organización ambiental Ojos de Mar junto con Parley for the Oceans. Según los resultados difundidos, durante el período de funcionamiento se recuperaron más de 400 kilos de basura, que posteriormente fueron retirados y clasificados para analizar su composición.

La experiencia forma parte de las estrategias de prevención de la contaminación marina que buscan intervenir sobre los cursos de agua. Los ríos, arroyos y canales pueden transportar botellas, envases, bolsas y otros materiales descartados en zonas urbanas hasta sus desembocaduras, donde ingresan al ambiente oceánico.

CÓMO FUNCIONA LA BARRERA QUE IMPIDE QUE LOS PLÁSTICOS LLEGUEN AL MAR

La Barrera Azul utiliza una estructura de contención adaptada a las características del estero, diseñada para retener residuos que flotan sobre la superficie del agua. El sistema permite concentrar parte de los desechos en un sector determinado para facilitar su extracción y evitar que continúen desplazándose con la corriente.

A diferencia de las operaciones de limpieza realizadas directamente en playas o en el océano, este mecanismo interviene antes de que los residuos alcancen el ambiente marino. De esta manera, busca reducir la dispersión de materiales plásticos y facilitar su recuperación en un espacio más delimitado.

Durante los ocho meses de funcionamiento, la experiencia también incluyó tareas de monitoreo, clasificación de materiales y jornadas de limpieza en playas y sectores cercanos. Estas actividades permitieron complementar la recuperación de residuos con información sobre las características de la contaminación local.

Los responsables aclararon que los más de 400 kilos recuperados corresponden exclusivamente al proyecto piloto y no representan la cantidad total de basura transportada por el río Maipo. Tampoco permiten establecer, por sí solos, qué proporción de los residuos presentes en el sistema fluvial fue interceptada.

QUÉ HACEN CON LOS RESIDUOS RECUPERADOS Y CUÁLES SON LOS RIESGOS PARA EL OCÉANO

Una vez que los materiales quedan retenidos en la barrera, los equipos encargados del proyecto realizan su extracción y separación según el tipo de residuo. Este procedimiento permite identificar los desechos presentes en el estero y reunir información que puede utilizarse para diseñar nuevas medidas de prevención.

Entre los principales problemas asociados con la contaminación plástica se encuentran la persistencia de los materiales en el ambiente y sus efectos sobre la fauna. Diversas especies marinas pueden ingerir fragmentos de plástico o quedar atrapadas en bolsas, envoltorios y otros residuos, con consecuencias para su alimentación, movilidad y supervivencia.

Además, la exposición prolongada al sol, el movimiento del agua y el desgaste físico pueden fragmentar los objetos plásticos en partículas cada vez más pequeñas. Estos materiales, conocidos como microplásticos cuando miden menos de cinco milímetros, pueden dispersarse por los ecosistemas acuáticos y resultar más difíciles de recuperar.

La experiencia desarrollada en Llolleo muestra una alternativa para interceptar residuos antes de su ingreso al océano, aunque su alcance depende de las condiciones del curso de agua, el mantenimiento de la infraestructura y la continuidad de las tareas de limpieza. Los datos obtenidos también pueden contribuir a identificar las fuentes de contaminación y orientar medidas destinadas a reducir la generación y el abandono de desechos.