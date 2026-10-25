Batalla de Azincourt: la histórica victoria inglesa que cambió la Guerra de los Cien Años

Cada 25 de octubre se recuerda la Batalla de Azincourt, uno de los enfrentamientos más emblemáticos de la Guerra de los Cien Años. Aquel día de 1415, un ejército inglés agotado y en inferioridad numérica consiguió imponerse a las fuerzas de la nobleza francesa en un combate que puso en evidencia las limitaciones de la caballería pesada frente a una estrategia adaptada al terreno.

La batalla, librada en el norte de Francia, quedó asociada al arquetipo de pocos contra muchos y adquirió una dimensión legendaria a través de la obra Enrique V, de William Shakespeare.

La campaña había comenzado cuando Enrique V de Inglaterra cruzó el Canal de la Mancha con unos 12.000 hombres para reclamar el trono francés. Después de tomar Harfleur, la disentería diezmó sus tropas y obligó al monarca a reconsiderar sus planes. Finalmente, decidió marchar hacia Calais por la costa, pero el ejército francés le cerró el paso.

La situación inglesa era delicada. Las estimaciones situaban sus fuerzas entre 5.000 y 6.000 hombres, entre ellos unos 900 hombres de armas y aproximadamente 5.000 arqueros galeses equipados con el longbow, el arco largo inglés. Los soldados estaban agotados, muchos se encontraban enfermos y llevaban semanas con una alimentación deficiente.

Del otro lado, las fuerzas francesas eran muy superiores en número. Se calcula que reunían entre 20.000 y 30.000 hombres, incluidos unos 10.000 hombres de armas pertenecientes a la alta nobleza. Condes, duques y otras figuras destacadas del reino, bajo el mando del condestable Charles d'Albret, confiaban en su caballería y en la ventaja que les otorgaba su superioridad militar.

El barro de Azincourt, un enemigo inesperado

El campo de batalla fue determinante. El enfrentamiento se desarrolló sobre un terreno arado, empapado por las lluvias recientes y de unos 900 metros de ancho, delimitado por dos bosques. Los franceses desplegaron su caballería pesada en primera línea, pero las condiciones del suelo dificultaban las maniobras. Los ingleses, por su parte, clavaron estacas puntiagudas para frenar las cargas enemigas y aprovecharon la posición para desplegar a sus arqueros.

Alrededor de las 11, Enrique V ordenó avanzar a sus hombres. Cuando los franceses se encontraban a unos 250 metros, los arqueros comenzaron a disparar sus flechas con los longbows. La velocidad de tiro de estas armas permitía lanzar varias flechas por minuto y someter a las fuerzas enemigas a una lluvia de proyectiles.

La primera carga de la caballería francesa quedó atrapada en el barro y sufrió graves pérdidas. Detrás, la infantería avanzó con armaduras pesadas por un terreno que, en algunos sectores, llegaba hasta las rodillas. La formación se volvió cada vez más compacta, lo que dificultó los movimientos y el uso de las armas.

Cuando los arqueros se enfrentaron cuerpo a cuerpo

Los soldados franceses que lograron alcanzar las posiciones inglesas llegaron exhaustos después de atravesar el terreno embarrado bajo el ataque de los arqueros. En ese momento, los ingleses recurrieron al combate cuerpo a cuerpo.

Una vez agotadas sus flechas, muchos arqueros utilizaron mazas, hachas y dagas para atacar a los hombres de armas franceses. El barro también jugó un papel decisivo: quienes caían tenían dificultades para incorporarse, mientras que la presión de las tropas que avanzaban detrás agravaba el desorden.

La combinación de las condiciones del terreno, las estacas defensivas y el uso del arco largo convirtió la superioridad numérica francesa en una desventaja. La batalla terminó con una derrota de enormes proporciones para la nobleza de Francia.

Las cifras de una derrota devastadora para Francia

Las estimaciones de bajas varían según los recuentos históricos. Para las fuerzas inglesas, se mencionan entre 112 y 600 muertos, entre ellos el duque de York, primo del rey Enrique V. Las pérdidas francesas fueron mucho mayores: las cifras citadas oscilan entre 6.000 y 10.000 muertos, incluidos unos 1.500 caballeros. Entre los fallecidos se encontraban tres duques, cinco condes, 90 barones y el condestable de Francia, Charles d'Albret. Además, unos 1.500 nobles franceses habrían sido capturados.

Tras la victoria, Enrique V ordenó matar a los prisioneros franceses ante el temor de un contraataque. La decisión quedó como uno de los episodios más controvertidos de la campaña y como una muestra de la violencia que podía alcanzar la guerra medieval.

Por qué la Batalla de Azincourt cambió la historia

La victoria inglesa demostró el potencial de los arqueros y de una fuerza capaz de aprovechar las condiciones del terreno frente a la caballería feudal, uno de los pilares militares de la Europa medieval. La armadura y el prestigio de los combatientes franceses no fueron suficientes para contrarrestar las dificultades de avanzar bajo el fuego de los arqueros y sobre un campo embarrado.

El resultado también tuvo consecuencias políticas. La derrota debilitó gravemente a la nobleza francesa y contribuyó a crear las condiciones para el Tratado de Troyes, firmado en 1420. En virtud de ese acuerdo, Enrique V se casó con Catalina de Valois y fue reconocido como heredero del trono francés.

Azincourt quedó así como uno de los grandes símbolos militares de la Guerra de los Cien Años. La historia de un ejército reducido que derrotó a un enemigo mucho más numeroso trascendió el campo de batalla y encontró en Shakespeare una de sus representaciones más perdurables.

A más de seis siglos del enfrentamiento, la batalla sigue evocando una combinación de estrategia, resistencia y circunstancias que alteraron el curso de una campaña decisiva para las coronas de Inglaterra y Francia.