Diez usos del bicarbonato de sodio para la limpieza del hogar

El bicarbonato de sodio ocupa un lugar habitual entre los productos utilizados para la limpieza doméstica. Su efectividad está relacionada con tres características: tiene una alcalinidad moderada, presenta una textura ligeramente abrasiva y puede absorber determinados olores.

Especialistas del Instituto de Cuidado del Hogar, perteneciente al portal especializado Good Housekeeping, explican que estas propiedades permiten utilizarlo en diferentes superficies y elementos de uso cotidiano.

Sin embargo, hay una diferencia importante que conviene tener presente: el bicarbonato no es un desinfectante. Su función está orientada principalmente a la limpieza, la remoción de suciedad y la neutralización de aromas.

Estas son diez alternativas para incorporarlo a las tareas habituales de la casa.

1. Renovar los colchones y eliminar olores

Los colchones pueden acumular aromas con el paso del tiempo. Para refrescar su superficie, se puede distribuir una capa fina de bicarbonato de sodio, cepillar delicadamente y dejar actuar entre 15 y 30 minutos.

Después, hay que aspirar cuidadosamente hasta retirar todo el polvo.

Este procedimiento ayuda a mejorar el olor de la tela, aunque no soluciona manchas profundas ni problemas relacionados con la humedad.

2. Quitar los malos olores de las alfombras

Las alfombras suelen retener olores provenientes de la cocina, el humo del tabaco o las mascotas.

El bicarbonato puede ayudar a neutralizarlos mediante una aplicación sencilla: se espolvorea sobre la superficie y se deja reposar antes de pasar la aspiradora.

El organismo público Metro, de Portland, Estados Unidos, recomienda dejarlo actuar durante una hora o incluso toda la noche, cuando sea posible. Luego, es necesario aspirar minuciosamente.

3. Limpiar depósitos leves de las pavas eléctricas

Las pavas eléctricas también pueden beneficiarse de este producto cuando comienzan a presentar pequeñas acumulaciones en su interior.

Para realizar el mantenimiento, se agrega agua hasta cubrir al menos la mitad del recipiente y se incorporan una o dos cucharaditas de bicarbonato. Se lleva a hervor, se deja reposar durante 20 minutos y después se enjuaga completamente.

Un detalle fundamental: las conexiones eléctricas deben limpiarse exclusivamente en seco.

4. Desobstruir los rociadores de la ducha

Los pequeños orificios de los cabezales de ducha pueden acumular residuos que dificultan la salida del agua.

Una alternativa para realizar una limpieza superficial consiste en preparar una pasta espesa con bicarbonato y agua. Se aplica con una esponja sobre los rociadores para ayudar a remover la suciedad.

Cuando existen depósitos antiguos de sarro o acumulaciones calcáreas endurecidas, será necesario recurrir a productos desincrustantes específicos.

5. Recuperar el brillo de vasos y cristalería

Las marcas que deja el agua dura pueden provocar que los vasos y otros objetos de vidrio pierdan transparencia.

Para tratar esas señales, se puede utilizar una pequeña cantidad de bicarbonato o una pasta suave preparada con agua. Se frota delicadamente con la yema de los dedos y luego se enjuaga.

El último paso consiste en secar las piezas con un paño de microfibra para evitar nuevas marcas.

6. Remover la grasa adherida en las freidoras de aire

La limpieza de las freidoras de aire puede resultar complicada cuando quedan restos de grasa pegados en sus superficies.

El bicarbonato permite realizar un mantenimiento suave mediante una pasta de consistencia ligera, que se aplica con un trapo blando sobre las zonas afectadas.

Antes de comenzar, el electrodoméstico debe estar completamente frío y desenchufado. También hay que retirar todos los restos del producto y evitar que ingrese líquido en los circuitos internos del aparato.

7. Limpiar las rejillas del horno

Las rejillas del horno pueden acumular restos de grasa y suciedad durante la preparación de las comidas.

Para su mantenimiento preventivo, el Departamento de Recursos Naturales y Parques del Condado de King, en Estados Unidos, recomienda espolvorear bicarbonato sobre la superficie fría, frotar con una esponja y enjuagar con agua.

Cuando existen restos quemados muy adheridos, este método puede resultar insuficiente y será necesario utilizar productos de limpieza más potentes.

8. Mejorar el aspecto de las juntas de los azulejos

Las uniones entre los azulejos suelen oscurecerse debido a la acumulación de suciedad.

Una preparación que puede ayudar a recuperar su apariencia consiste en mezclar bicarbonato de sodio con agua oxigenada, también conocida como peróxido de hidrógeno, hasta obtener una pasta cremosa.

La mezcla se distribuye sobre la pastina, se deja actuar unos minutos y luego se cepilla antes de enjuagar.

Se recomienda probar primero la preparación en un sector poco visible para comprobar cómo responde el material.

9. Eliminar pequeñas manchas de óxido del acero inoxidable

Las marcas superficiales de óxido en algunos elementos de acero inoxidable también pueden tratarse con bicarbonato.

Para hacerlo, se coloca una cantidad mínima sobre un paño húmedo y se frota suavemente siguiendo la dirección del veteado del metal.

La precaución es especialmente importante en los acabados satinados, ya que la fricción puede provocar rayaduras. Por eso, antes de limpiar toda la superficie, conviene realizar una prueba en una zona poco visible.

10. Limpiar bachas y piletas de cocina

Las bachas y los lavatorios fabricados con materiales resistentes pueden limpiarse utilizando bicarbonato como complemento de la limpieza habitual.

El procedimiento es simple: se espolvorea un poco de producto sobre una esponja húmeda, se repasa la superficie y se enjuaga con abundante agua.

Para completar el trabajo, se recomienda secar con un paño limpio.

Qué tener en cuenta antes de usar bicarbonato para limpiar

Aunque es un recurso práctico para distintas tareas domésticas, no todas las superficies reaccionan de la misma manera. Su leve capacidad abrasiva puede afectar determinados acabados, por lo que resulta conveniente probar cualquier preparación en un rincón poco visible antes de aplicarla en una zona extensa.

También es fundamental recordar que su capacidad para remover suciedad y neutralizar olores no significa que elimine microorganismos o reemplace a los desinfectantes.

Con estas precauciones, el bicarbonato de sodio puede convertirse en un aliado económico para el mantenimiento cotidiano de distintos espacios y objetos del hogar.