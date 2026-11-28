En el invierno de 2025, mientras medio país miraba por YouTube cómo un robot exploraba el cañón submarino de Mar del Plata, dos cineastas no podían sacarse de la cabeza una película de su infancia: el buque de los científicos del Conicet se llamaba Falkor (too), como el dragón de la suerte de “La historia sin fin”, y el vehículo que bajaba a las profundidades, SuBastian. “Nosotros somos fans. Empezamos mirándolos a ellos, mirando el streaming, estando de ese lado. Y más o menos a los diez días, cuando ya había estallado bastante todo, se me ocurrió investigar si estaban disponibles los derechos”, cuenta Francisco Bendomir, que firma “Bichos del mar” junto a Tatiana Lichtensztein. “Me levanté un sábado, me fijé cuáles eran las vías de contacto del Schmidt Ocean Institute y les mandé un formulario, una propuesta y un teaser. Nadie se los había pedido”.

La película de Wolfgang Petersen fue el curioso punto de partida. “En ‘La historia sin fin’ la fantasía se pierde si no es nombrada. La emperatriz está enferma y Bastian tiene que ponerle un nombre para salvar a Fantasía”, explica Bendomir. “Y acá estaban todos estos científicos que muchos argentinos no sabían que existían ni qué trabajo hacían, y de golpe, del otro lado, en el chat, que para nosotros era Bastian leyendo, la gente los estaba nombrando y poniéndolos de alguna manera en el mapa”.

La historia arranca en julio de 2025. Después de una década intentando volver a las aguas profundas, un equipo liderado por Daniel Lauretta consigue tres semanas a bordo de un buque oceanográfico estadounidense: 23 biólogos, una geóloga y un artista que transmiten en vivo cada inmersión, divididos en dos turnos que compiten por una audiencia de menos de 200 personas, casi todas familiares, amigos y alumnos. Hasta que una mañana, a 1.195 metros de profundidad, aparece una estrella de mar con un parecido sospechoso a Patricio, el amigo de Bob Esponja, y la transmisión supera los 90.000 espectadores simultáneos.

Para contarlo no hicieron una sola entrevista. “Primero íbamos a solicitar todo lo que ya habíamos visto del streaming, que son 245 horas, y después nos enteramos de que había otro material filmado dentro del barco. Lo hizo Misha Vallejo Prut, que fue contratado por el Schmidt Ocean Institute más que nada para hacer videítos para sus redes, pero estaba buenísimo lo que filmó”, cuenta Lichtensztein. A eso se sumaron archivos de los propios científicos. “Hicimos un documental de archivo porque no queríamos hacer hablar a nadie ni hacerle decir cosas. La historia hablaba sola. Se había dicho tanto y era tan evidente que lo único que había que hacer era ponerle orden para que se entendiera”, dice Bendomir. La música de Pablo Crespo, grabada por una orquesta en Bulgaria que él dirigió a distancia, completa la operación con el tono épico del cine fantástico con el que creció.

Un símbolo de lucha

La estrella culona pasó en pocos días del meme al emblema. Nadia Cerino, una de las biólogas de la transmisión, la define hoy como un símbolo de lucha, de unión y de fuerza. No es casual: la expedición se volvió viral mientras en las redes se trataba de “ñoquis” a los investigadores y el sistema científico atravesaba su peor momento. Según Chequeado, entre 2023 y 2026 el presupuesto de Ciencia y Técnica cayó un 50,2% real y los salarios del Conicet perdieron un 40,5%. Durante tres semanas, millones de personas vieron en vivo para qué sirve la ciencia pública sin que nadie tuviera que explicarlo.

Los directores esquivan el atril, pero Bendomir encuentra un espejo en su oficio. “Hay una postura del Gobierno con todas las cosas que no se financian directamente con empresas privadas, que es: jódanse. Y con la ciencia funciona más o menos de la misma manera. Así como en el cine existe la publicidad y hay productos que a las empresas les interesan, después hay un montón de cosas que no”, dice. “Y además nosotros no somos empresas, y tenemos deseos, necesidades y ganas de no tirarnos por el balcón”.

“Nos pasó un poco un paralelismo con ellos: un contexto bastante deprimente y tener, por suerte, las capacidades para poder hacer esto. Y a la vez eso, el culo de haberlo podido hacer y de tener esta película para estrenar”, agrega Lichtensztein. El estreno tiene algo de hazaña y algo de vértigo. “Es aterrador, sobre todo porque nos pusieron en Buenos Aires a las dos de la tarde y es difícil lograr que la gente vaya”, admite Bendomir. En La Plata, al menos, el horario es más amable: “Bichos del mar” se proyecta en el Cinema San Martín, a las 18.

Taxonomía popular

Si la película tiene héroes, son unos científicos rebeldes que se animaron a llamar bichos a lo que en los papers son organismos. “En la facultad no podían decirles bichos, aunque igual lo hacían. Y arriba del barco, donde ellos mandaban y estaban arriba de todo del universo en ese momento, les decían bichos. Y la gente los acompañó”, explica Bendomir. “Tenemos, no solo como latinoamericanos sino como argentinos, una tradición de apropiarnos de las cosas poniéndoles nombres que remiten a nuestra cultura, a lo cercano y a lo popular. Lo que hizo que la gente interactuara con ellos fue la propuesta de una taxonomía popular: vamos a nombrar estas cosas, vamos a incorporarlas, y así se incorporan a la cultura”. La Hippasteria es la estrella culona; el Benthodytes, el pepino batata. “Hubo un juego de nombrar y apropiarse por fuera de la institución y de la academia que fue hermoso”, completa Lichtensztein.

Y sin embargo, para los directores, nada de eso alcanza para explicar el fenómeno. Mucho más explica, dice Bendomir, la estrella, es decir, el azar: “Es un símbolo de un montón de cosas. Para nosotros es nuestro dragón de la suerte. Este grupo de gente es genial, las imágenes son geniales, pero la verdad es que todo esto explotó de culo, y eso es lo que trata de decir el documental. Aparece el culo de una estrella, resulta gracioso, y todo un país empieza a mirarlos por el azar de lo ridículo. Y en Argentina el culo es la buena suerte”. Esa suerte, al final, también los alcanzó a ellos: “Somos muy independientes como para que hayan confiado en nosotros para hacer un proyecto así, para terminar en esta cantidad de cines… Pero bueno, acá estamos. Gracias al culo de la estrella”.

Francisco Bendomir y Tatiana Lichtensztein siguieron como fans el stream del Conicet desde el cañón submarino de Mardel y lo convirtieron en un documental que cruza la ciencia con el cine fantástico de los 80.