“Bienvenidos a todos”: la Conferencia Episcopal difundió el spot oficial por la llegada del papa León XIV

Este sábado, la Conferencia Episcopal Argentina difundió el spot oficial que acompaña la visita del papa León XIV al país, que pisará suelo argentino el domingo 8 de noviembre y saldrá el miércoles 11 del mismo mes rumbo a Perú.

Durante su estadía, el Sumo Pontífice recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la Basílica de Luján, en una gira que genera gran expectativa entre millones de argentinos, sobre todo entre los fieles católicos.

El video difundido puso en foco un mensaje de apertura y participación, con una palabra que se repite de manera constante a lo largo de todo el video “Bienvenidos”. Este término no resulta azaroso ya que forma parte del lema oficial de la visita papal: “Bienvenidos a todos, vayan y anuncien”.

Asimismo, el spot busca convocar a los argentinos a sumarse a las distintas actividades que encabezará León XIV durante su paso por el país y que está considerado como el acontecimiento religioso más relevante de los últimos años.

Con su presentación y difusión, la Iglesia argentina dio inicio a la etapa de convocatoria pública para la visita, reforzando un mensaje centrado en la inclusión, el encuentro y la participación de toda la sociedad.

La visita del León XIV comenzará el domingo 8 de noviembre con su arribo al Aeroparque Jorge Newbery, previsto para las 16.30. La despedida será el miércoles 11 de noviembre, que comenzará con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego se trasladará a Luján para celebrar una multitudinaria misa en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Finalmente, a las 13.30, se realizará la ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde León XIV emprenderá viaje hacia Perú, poniendo fin a una visita a nuestro país.