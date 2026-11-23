La jornada central del Black Friday 2026 en Argentina está fijada para este viernes 27 de noviembre, una fecha que coincide con el día posterior al tradicional Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Sin embargo, la estructura del evento no se limita a un lapso de 24 horas. El cronograma general prevé la continuidad de las rebajas durante el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, con la posibilidad de que diversas firmas prolonguen sus beneficios hasta el lunes 30 de noviembre, conectando con las acciones de venta digital conocidas como Cyber Monday o mediante esquemas de venta extendida bajo la denominación Black Week.

A diferencia de acontecimientos como el Hot Sale o el CyberMonday, los cuales son coordinados a nivel nacional por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el Black Friday no dispone de un organizador oficial ni de un portal web centralizado en nuestro país. Esta particularidad otorga autonomía a cada establecimiento para establecer de manera independiente las condiciones de sus promociones, la vigencia de sus catálogos, el stock asignado y los horarios de apertura, tanto en locales comerciales físicos como en plataformas digitales.

Rubros comerciales y esquemas de financiación disponibles

Las promociones anunciadas abarcan un espectro diverso de bienes y servicios. Entre los sectores con mayor presencia destacan:

Tecnología y computación: computadoras portátiles, televisores, monitores, periféricos, consolas de videojuegos y telefonía celular.

Indumentaria y calzado: prendas vestir, zapatillas y accesorios.

Hogar y electrodomésticos: heladeras, lavarropas, muebles y artículos de equipamiento.

Consumo masivo y viajes: productos cotidianos en cadenas de supermercados, además de pasajes y alojamientos turísticos.

En cuanto a las condiciones de pago, los comercios alternan rebajas directas —con marcas que informan reducciones previas de hasta el 35% en artículos seleccionados— con esquemas de financiación en cuotas sin interés, programas de recambio de equipos viejos por nuevos, cupones en aplicaciones móviles y costos de envío bonificados. En el ámbito provincial se registran modalidades de pago específicas, tales como los beneficios impulsados mediante herramientas de crédito regionales como la Tarjeta Tuya del Nuevo Banco del Chaco.

Estrategias para comprobar rebajas auténticas

Frente a la dispersión de ofertas, especialistas en consumo sugieren realizar un seguimiento de precios semanas antes del evento para comprobar si el valor anunciado refleja un ahorro efectivo o si se trata de un ajuste de lista previo a la campaña.

La necesidad de cautela se fundamenta en estudios de mercado sobre el comportamiento de estos eventos globales. Por ejemplo, el informe elaborado por la consultora Tantea para el Black Friday 2026 determinó que únicamente el 30,7% de los descuentos analizados se ubicó verdaderamente por debajo del precio mínimo alcanzado en el mes previo. El mismo relevamiento observó que, mientras el descuento mediano anunciado por las firmas alcanzaba el 28,4%, la medición de la mediana real arrojó un -1,5%, mostrando que los valores finales medianos se situaban ligeramente por encima del piso registrado antes de la acción comercial.

Al momento de definir una compra, se aconseja atender a los siguientes aspectos técnicos y económicos:

1- Revisar el Costo Financiero Total (CFT): evaluar si el interés implícito en las cuotas no anula el porcentaje de descuento anunciado.

2- Sumar el valor de envío: verificar el costo final entregado en domicilio, dado que un flete elevado puede neutralizar la rebaja del producto.

3- Cotejar especificaciones exactas:en los segmentos de tecnología y telefonía, resulta indispensable comparar el código exacto de modelo entre distintas tiendas para evitar confusiones entre dispositivos estéticamente similares pero de distintas prestaciones.

Seguridad en transacciones digitales

Para prevenir incidentes de ciberseguridad y estafas en operaciones electrónicas, los expertos recomiendan ingresar directamente a los sitios oficiales escribiendo la dirección en el navegador y verificar que la URL empiece con el protocolo "https://" acompañado del ícono del candado de seguridad. Asimismo, se sugiere no acceder a través de enlaces difundidos por correo electrónico, SMS o mensajería instantánea no solicitada, y verificar en redes sociales la antigüedad de los perfiles de venta, la presencia de opiniones de otros usuarios y la inclusión formal de CUIT y vías de contacto del comerciante.

En materia de derechos del consumidor, las adquisiciones realizadas por medios electrónicos, telefónicos o a distancia quedan encuadradas bajo la Ley de Defensa del Consumidor. La normativa argentina concede un plazo legal de 10 días corridos, contados a partir de la recepción del bien o de la firma del contrato, para ejercer el derecho de arrepentimiento. Mediante este instrumento, el comprador puede cancelar la operación sin costo ni penalidad y exigir la devolución íntegra del dinero utilizando el "botón de arrepentimiento" que debe figurar de manera visible en la página web del vendedor.

Orígenes del evento comercial de fin de año

El surgimiento del Black Friday se remonta a las décadas de 1950 y 1960 en Estados Unidos, con origen en la ciudad de Filadelfia. En aquel entonces, los agentes de policía utilizaban la frase para describir el intenso colapso vehicular y peatonal que se registraba el día posterior al Día de Acción de Gracias debido al inicio de las compras para las festividades navideñas.

Con el tiempo, la práctica se extendió globalmente como hito de apertura del periodo comercial del último trimestre del año —conocido como Golden Quarter—, registrando proyecciones internacionales de gasto medio de 196 euros por consumidor para esta jornada específica dentro del consumo estacional.