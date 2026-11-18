Un equipo de científicos argentinos descubrió una nueva especie de escarabajo rinoceronte en las provincias de Chaco y Misiones y decidió bautizarla Bothynus indiosolari en homenaje a Carlos Alberto Solari. El estudio formal sobre este hallazgo apareció publicado en la revista especializada Zootaxa bajo la firma de Tomás Favier Dubois, Mario Ibarra Polesel y Matías Urcola, profesionales vinculados a la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional del Nordeste, el CONICET y la Fundación Azara.

Según explicaron los autores del trabajo, la elección del nombre responde al deseo de rendir tributo al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota por “sus sobresalientes contribuciones artísticas, su legado cultural y su perdurable influencia en varias generaciones de argentinos”. Este particular reconocimiento desde el ámbito de la entomología llega meses después del fallecimiento del artista, ocurrido el pasado 5 de junio de 2026.

El ejemplar integra el grupo de los denominados escarabajos rinoceronte, una subfamilia de coleópteros caracterizada por las estructuras similares a cuernos que suelen desarrollar los machos en la zona de la cabeza o el tórax. Con un aspecto similar al de un cascarudo tradicional, esta nueva especie posee un cuerpo ovalado, liso y reluciente cuya longitud oscila entre los 15 y los 20 milímetros, con tonalidades que varían desde el negro brillante hasta el marrón oscuro.

Si bien a simple vista guarda similitudes con el Bothynus ovalatus, una especie ya registrada dentro del mismo género, el Bothynus indiosolari resulta más grande y ancho. Para confirmar su clasificación como una especie inédita, los especialistas analizaron rasgos morfológicos específicos: los machos exhiben un cuerno reducido y una depresión profunda en el pronoto —la placa frontal del tórax—, además de contar con una uña interna dividida en dos puntas desiguales en sus patas delanteras, a diferencia de las hembras, que poseen una uña simple y un hundimiento mucho menos pronunciado en el caparazón.