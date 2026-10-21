BTS revoluciona la Ciudad: todo lo que hay que saber antes del primer show

La llegada de BTS a la Argentina ya revolucionó a la Ciudad. Después de su paso por Chile, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook arribaron al país para protagonizar tres conciertos que prometen convertirse en un acontecimiento histórico.

Esta noche, será el desembarco oficial de la banda en suelo platense y la emoción se palpita en las inmediaciones del Estadio Único, con muchos fanáticos revolucionados esperando ver por primera vez a sus ídolos.

Frente a la expectativa, la Municipalidad prepara un amplio operativo de seguridad, prevención y ordenamiento del tránsito. Según las previsiones, se espera la llegada de más de 150 mil personas durante las tres jornadas (la de esta noche y la que darán el 23 y 24), con fanáticos de distintas provincias argentinas y de países como Estados Unidos, Colombia, Chile y Uruguay.

La magnitud de la convocatoria obligará a modificar la circulación en los alrededores del estadio y a reforzar los dispositivos de asistencia para garantizar el ingreso y el egreso de los espectadores. El operativo, según confirmaron a EL DIA, contará con monitoreo aéreo mediante drones, el despliegue del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) móvil, corredores seguros y la participación de distintas áreas municipales y equipos de emergencia.

El dispositivo contempla diferentes medidas destinadas a prevenir incidentes y facilitar el movimiento de la multitud que se concentrará en las inmediaciones del estadio durante los tres recitales.

El operativo contará, además, con la participación de Bomberos y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Dentro del predio habrá puestos de hidratación, socorristas y espacios de asistencia médica, mientras que las ambulancias estarán distribuidas en puntos estratégicos para responder ante cualquier eventualidad.

A esto se sumará la instalación de baños en las inmediaciones del estadio y el trabajo de los equipos municipales de barrido y limpieza, que tendrán a su cargo el mantenimiento de los espacios públicos durante las jornadas de los espectáculos.

TODO LO QUE TENÉS QUE SABER PREVIO AL RECITAL

Uno de los principales cambios para quienes circulen por la zona será el esquema de cortes de tránsito dispuesto alrededor del Estadio Único. Las interrupciones comenzarán a implementarse desde las 9 de la mañana y se extenderán hasta la 1 del día siguiente durante las tres jornadas de recitales.

Durante los tres días de show, el último tren desde La Plata saldrá a las 0.30

El perímetro principal estará delimitado por la avenida 526 y las calles 33, 20 y 26. Sin embargo, las restricciones no se limitarán a ese sector: también habrá cortes en otras intersecciones, que se aplicarán de manera progresiva según la cantidad de público y las necesidades de circulación.

Entre los principales puntos afectados se encuentran la calle 32, entre 19 y 25, donde habrá un corte de tránsito; la intersección de avenida 25 y 526, donde se implementarán restricciones vehiculares y ordenamiento peatonal para el ingreso a Campo B y Platea B; y la esquina de calle 23 y avenida 526, donde se organizará el acceso a Campo Norte y Cabecera Norte.

También habrá restricciones en las intersecciones de calle 33, entre 21 y 25, para limitar la circulación hacia el estadio, además de cortes perimetrales en calle 26, entre 32 y 527, y en calle 20, entre 532 y 527. A estas medidas se sumarán interrupciones en las esquinas de 25 y 32, 25 y 532, 20 y 532, 520 y 25, 32 y 19, 19 y 33, 32 y 27 y 32 y 26. Asimismo, estará afectada la rambla de avenida 19, entre las calles 33 y 32.

El ordenamiento también alcanzará sectores estratégicos de ingreso a la Ciudad, como la bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata, avenida 7 y 32, y 13 y 32. Los micros que trasladen espectadores desde otras localidades serán derivados al sector de avenida 25, entre 520 y 514.

Cabe destacar que Trenes Argentinos puso horarios especiales para los tres días de show que brindará la banda coreana: el último viaje saldrá desde la estación de La Plata a las 0:30 horas sin paradas intermedias.

¿CÓMO INGRESAR AL ESTADIO ÚNICO PARA LOS RECITALES DE BTS?

Además de conocer los cortes de tránsito, los espectadores deberán verificar con anticipación el sector indicado en sus entradas. La organización estableció accesos diferenciados para distribuir al público y agilizar el ingreso al predio.

Quienes tengan entradas para Cabecera Norte deberán ingresar por la intersección de 526 y 23. En tanto, los asistentes con localidades para Campo B y Platea B tendrán que dirigirse a avenida 25 y 526.

Por su parte, el acceso para quienes concurran a Campo, Cabecera Sur y Platea A estará ubicado en avenida 32 y 21.

La boletería funcionará en 20 y 32. La recomendación para los fanáticos es revisar los datos de su entrada antes de salir de sus casas y contemplar tiempo adicional para llegar, debido a las restricciones vehiculares y a la gran cantidad de personas que se espera en la zona.

La organización de los accesos será especialmente importante en las horas previas al comienzo de cada espectáculo, cuando se prevé una mayor concentración de seguidores en los alrededores del estadio.

EL FUROR POR BTS: FUERTE IMPACTO EN LA CIUDAD

La expectativa por los conciertos comenzó mucho antes de que se abrieran las puertas del estadio. La llegada de los siete integrantes de BTS a la Argentina generó una fuerte repercusión entre sus seguidores, que se preparan para vivir tres noches especiales en el marco de la gira mundial ARIRANG.

El grupo aterrizó en Ezeiza el lunes, después de presentarse en Chile, y el movimiento de fanáticos, conocidos como ARMY, se hizo sentir de manera local: el merchandising oficial comenzó a venderse este martes en un puesto ubicado en las inmediaciones del Estadio Único, sobre la zona de avenida 32 y 20. La comercialización se extenderá hasta el sábado 24 y no requiere contar con una entrada para los recitales.

La oferta incluye el álbum ARIRANG, prendas de indumentaria, accesorios y artículos coleccionables. Entre los productos más buscados figuran el lightstick oficial, con un precio de $140.000, y las remeras de la gira, cuyos valores varían según el modelo. También hay camperas, buzos y conjuntos que alcanzan los $480.000.