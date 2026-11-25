Un temporal que descargó 172 milímetros de lluvia en apenas tres horas convirtió varios sectores de Ubatuba, en la costa norte de San Pablo, en zonas de emergencia. En medio de las inundaciones, una joven argentina de 24 años fue arrastrada por la corriente de un río y permanece desaparecida. Su pareja, que también cayó al agua, fue encontrada sin vida.

Se trata de Keila Daiana Da Costa, oriunda de Terciado Paraíso, una localidad del municipio misionero de San Pedro. Los equipos de rescate retomaron este miércoles los operativos para encontrarla, con embarcaciones, motos acuáticas y drones. La lluvia persistente y la escasa visibilidad bajo el agua complican las tareas.

El episodio ocurrió el domingo 22 de noviembre por la noche, cuando Keila y su novio, Enzo Antônio, de 30 años, circulaban en motocicleta por el barrio de Casanga. La principal hipótesis indica que regresaban de trabajar en una pizzería e intentaron cruzar un puente sobre el río Indaiá, pero fueron sorprendidos por la crecida.

Según el reporte policial citado por el portal brasileño G1 Globo, un testigo escuchó los pedidos de auxilio de la pareja, aunque no pudo intervenir debido a la fuerza de la corriente y al elevado nivel del agua. La motocicleta fue localizada dentro del río y el lunes los rescatistas encontraron el cuerpo de Enzo. Desde entonces, el operativo se concentra en dar con el paradero de la joven argentina.

Keila vivía en Brasil desde hacía casi dos años. Había nacido en Misiones y se había instalado en Ubatuba siguiendo los pasos de sus hermanos, que ya residían en esa ciudad. Su hermano Santiago, de 31 años, contó que él había llegado al lugar unos cuatro años atrás y que ella se mudó aproximadamente dos años después.

El temporal que provocó la desaparición dejó consecuencias en distintos puntos de Ubatuba. De acuerdo con el Ayuntamiento, las precipitaciones alcanzaron los 172 milímetros en tres horas y provocaron desbordamientos de ríos, inundaciones, caída de árboles, deslizamientos de tierra y cortes de rutas.