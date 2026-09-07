Buscan acelerar en La Plata el reencuentro con mascotas perdidas

Frente a la creciente cantidad de mascotas extraviadas en la Ciudad, un grupo de rescatistas platenses puso en marcha un sistema de identificación mediante códigos QR que permite acceder en pocos segundos a los datos necesarios para contactar a sus dueños.

La iniciativa - impulsada por la organización “Sigo tu huella”, que trabaja en Villa Garibaldi, Sicardi e Ignacio Correas- consiste en chapitas inteligentes para perros y gatos confeccionadas en resina, un material impermeable, liviano y resistente a los juegos, tirones y paseos habituales de los animales.

El funcionamiento es sencillo. Cuando una persona encuentra una mascota desorientada en la vía pública, puede escanear con la cámara de su teléfono celular el código ubicado en la placa. El sistema la dirige a una pantalla segura en la que aparecen los datos de contacto de la familia, además de información sobre la dirección y los cuidados especiales que pueda necesitar el animal.

De esta manera, la propuesta busca evitar uno de los principales problemas que enfrentan quienes intentan recuperar una mascota: la dispersión de los avisos en las redes sociales. Las publicaciones realizadas en grupos y plataformas virtuales pueden quedar rápidamente desplazadas por nuevos contenidos, reduciendo las posibilidades de que sean vistas por alguien que conozca al animal.

El sistema también permite incorporar información médica considerada clave, como alergias o tratamientos veterinarios vigentes. Así, la identificación no sólo facilita el contacto con la familia, sino que aporta datos que pueden resultar importantes mientras el animal permanece separado de sus dueños.

PRUEBA PILOTO

Por el momento, las chapitas se entregan gratuitamente a vecinos de la zona como parte de una prueba piloto destinada a evaluar su funcionamiento. Los interesados pueden solicitarlas a través del chatbot 221-2025190 o de la página web de “Sigo tu huella”.

Los impulsores del proyecto también planean extender la campaña mediante talleres informativos gratuitos en plazas públicas de la zona. El objetivo es concientizar sobre la importancia de identificar a las mascotas y facilitar el acceso a los códigos, especialmente entre familias vulnerables.

A la vez, proyectan establecer alianzas con comercios locales y veterinarias de distintos barrios para que se conviertan en puntos oficiales de entrega. La intención es ampliar progresivamente el alcance de la herramienta y construir una red de protección animal que pueda ser replicada en otros lugares.

La apuesta apunta, en definitiva, a que el encuentro entre una mascota perdida y la persona que la encuentra no dependa de que una publicación en redes logre hacerse visible entre cientos de mensajes. Con sólo acercar un teléfono a la chapita, el sistema busca que el contacto con la familia pueda producirse en cuestión de segundos.