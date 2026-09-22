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Buscan en Santa Teresita a dos kayakistas perdidos en medio del temporal

Uno de ellos alcanzó a pedir auxilio a Prefectura porque no podían regresar a la costa. Cuando los efectivos llegaron al lugar indicado, ya no estaban. Los fuertes vientos complican el operativo.

Los fuertes vientos complican el desplazamiento y las tareas de búsqueda sobre el mar.

Por Redacción

La alarma se encendió ayer en Santa Teresita y desde entonces no cesa la búsqueda en el mar. Dos kayakistas que ingresaron al agua el lunes por la mañana permanecen desaparecidos y son buscados intensamente por efectivos de la Prefectura Naval, en medio del temporal de viento que dificulta las tareas.

El operativo comenzó después de que uno de los hombres lograra comunicarse con la fuerza para pedir ayuda. Como llegó a informar, ni él ni su compañero podían regresar a la costa y se encontraban a cierta distancia de la playa. Ante el aviso, Prefectura desplegó una moto de agua hacia el sector señalado, pero cuando los efectivos llegaron al punto indicado no encontraron nada allí.

Desde ese momento, el personal mantiene activo el operativo para intentar establecer dónde se encuentran los kayakistas. Las condiciones meteorológicas representan una dificultad adicional, ya que los fuertes vientos complican el desplazamiento y las tareas de búsqueda sobre el mar.

Como parte del procedimiento, Prefectura difundió además las características de los kayaks para facilitar su eventual identificación durante el rastrillaje.Una de las embarcaciones es un kayak Karku de color verde. La otra corresponde a un modelo Escualo, de color turquesa. Esas características forman parte de la información que se utiliza para intentar localizar a los dos desaparecidos.

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