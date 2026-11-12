Buscan reducir el consumo de agua y reutilizar materiales en edificios

La limpieza de edificios corporativos implica el uso cotidiano de agua, productos químicos, envases y materiales descartables, además de la generación de residuos. Sin embargo, cuando se analiza el impacto ambiental de los edificios, la atención suele concentrarse en el consumo de energía, la iluminación y la climatización, mientras que las tareas de higiene ocupan un lugar menos visible.

En ese contexto, el sector comenzó a incorporar distintas prácticas para reducir el uso de recursos sin afectar las condiciones de limpieza y desinfección. Entre las medidas se encuentran la revisión de los procedimientos de trabajo, la capacitación de los equipos, la dosificación de productos químicos y la reutilización de materiales.

El consumo de agua

Una de las líneas de trabajo apunta a medir y reducir el consumo de agua durante las tareas de limpieza. Enser Facility, unidad de negocio de Grupo Enser, desarrolla el proyecto “Enser Impacta Agua: Cuidando Nuestras Cuencas”, basado en recomendaciones de organismos y entidades internacionales como la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), Green Seal, ISSA e ISO 14001.

Según informó la compañía, un diagnóstico realizado en cuatro cuentas piloto identificó un potencial de reducción del consumo de entre el 10% y el 25%, de acuerdo con las características de cada servicio.

La etapa actual contempla mediciones mediante caudalímetros para establecer una línea de base y desarrollar un indicador de consumo de litros de agua por metro cuadrado limpiado. A partir de esos registros, se prevé definir objetivos de reducción para cada cliente.

Productos químicos y reutilización de envases

Otro de los aspectos que se busca mejorar es el uso de productos químicos. En ese sentido, Enser Facility informó que implementa capacitaciones sobre manipulación segura y diluciones, kits de dosificación estandarizados y controles digitales de supervisión.

También incorporó códigos QR en los puntos de uso para que los trabajadores puedan consultar desde sus teléfonos las fichas de seguridad de los productos y los procedimientos de trabajo.

En paralelo, la empresa evalúa la utilización de productos superconcentrados, envases reutilizables y formulaciones biodegradables, alternativas que podrían contribuir a disminuir el uso de plástico y optimizar el transporte de insumos.

La reutilización de materiales

La gestión de residuos es otro de los ejes que comenzó a ganar espacio en las operaciones de limpieza. Algunas de las medidas contemplan la separación de materiales en origen, la capacitación del personal y la implementación de sistemas de seguimiento.

En el caso de Enser Facility, estas acciones se enmarcan en el programa Enser Impacta Circular. Entre las experiencias desarrolladas se encuentra la fabricación de bateas antiderrame a partir de bidones de productos de limpieza que fueron reutilizados para ese fin, luego de un proceso de acondicionamiento.

La compañía también analiza alternativas para recuperar los textiles utilizados durante las tareas de limpieza.

Protocolos ante eventos climáticos

La planificación de las operaciones también contempla los efectos de fenómenos climáticos extremos, como lluvias intensas, tormentas y posibles anegamientos asociados a los escenarios previstos por el fenómeno de El Niño.

Grupo Enser informó que cuenta con planes de contingencia para sostener los servicios ante situaciones de este tipo, especialmente en establecimientos de salud y otras instituciones que requieren tareas permanentes de limpieza y desinfección.

Los protocolos incluyen la organización anticipada de los equipos de trabajo, alternativas para el traslado del personal, reposición de insumos, logística de abastecimiento y mecanismos de comunicación con los clientes.

Medición de la huella de carbono

En materia ambiental, Grupo Enser también trabaja en la medición de sus emisiones. De acuerdo con información de la empresa, ya completó su segunda medición de huella de carbono corporativa bajo los lineamientos del GHG Protocol y la norma ISO 14064.

Los resultados sirven como base para la elaboración de un Plan de Descarbonización, que establece objetivos progresivos de reducción de emisiones y toma como referencia los criterios de la iniciativa Science Based Targets (SBTi).

La compañía también trabaja en la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en su cadena de proveedores y en la elaboración de un informe de sostenibilidad bajo los estándares GRI (Global Reporting Initiative).

Estas iniciativas se organizan a través de Enser Impacta, el programa de sostenibilidad del grupo, que contempla cinco líneas de trabajo: Agua, Circular, Educando, Bienestar y Cocinar con Propósito.

La capacitación de los trabajadores

La capacitación del personal es otro de los componentes de estas iniciativas. Los programas incluyen formación en buenas prácticas ambientales y procedimientos para optimizar el uso de recursos durante las tareas cotidianas.

Desde el sector señalan que la incorporación de estas medidas debe contemplar una condición central: la reducción del consumo de agua y materiales no puede comprometer los estándares de higiene ni la seguridad de los trabajadores y de las personas que utilizan los edificios.

De esta manera, la medición del consumo de recursos y la gestión de residuos comienzan a incorporarse como variables adicionales para evaluar el funcionamiento de los servicios de limpieza profesional.