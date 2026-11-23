Las caóticas conversaciones climáticas de Naciones Unidas realizadas en Turquía terminaron sin alcanzar un acuerdo general el domingo en medio de desidencias sobre si mencionar los combustibles fósiles -finalmente no- que causan el calentamiento global.

Las expectativas ya habían sido bajas al inicio de las negociaciones de dos semanas, pero las discusiones sobre incluir explícitamente los combustibles fósiles —la principal causa del calentamiento global— y otros temas, incluido el dinero, resultaron irreconciliables. Los negociadores de las naciones, activistas e incluso los organizadores usaron la palabra “decepcionante” para describir las discusiones.

Aunque las conversaciones, llamadas COP31, no arrojaron un acuerdo principal —conocido como una decisión marco—, la reunión ya había generado avances en cuestiones menores. La sesión de dos semanas terminó el domingo por la noche, tras prolongarse más de 50 horas más allá del plazo en la ciudad turística turca de Antalya.

Desastres naturales

Todo esto ocurrió en un momento en que el calentamiento global se acelera con olas de calor, inundaciones, tormentas y sequías cada vez peores. La ONU anunció que ahora es inevitable que el mundo pronto rebase el umbral de calentamiento establecido por el acuerdo climático de París de 2015. Y también hay una sacudida energética global debido a la guerra en Irán. Además, un fuerte El Niño amplifica el calentamiento causado por el ser humano y provoca más desastres meteorológicos.

“Estoy profundamente decepcionado de que la COP31 haya terminado sin consenso sobre un resultado general”, dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. “Las temperaturas siguen pulverizando récords. Los extremos climáticos siguen intensificándose. Las emisiones siguen siendo demasiado altas. Y cada demora hace nuestra tarea más difícil y más costosa”.

Cualquier pacto aprobado en las conversaciones tiene que ser por un consenso casi unánime. Varios países y la Unión Europea, de 27 naciones, indicaron que no podían aceptar la propuesta final del liderazgo conjunto Turquía-Australia que no mencionaba los combustibles fósiles. Un número considerablemente mayor de naciones señaló que el consenso sobre algo era más importante y aceptó la decisión, a menudo a regañadientes, aunque finalmente fracasó. Rusia y Arabia Saudí fueron fuerzas para mantener los combustibles fósiles fuera del documento. “Es inconcebible que tengamos un acto climático que no haga ninguna referencia a los combustibles fósiles”, sostuvo el ministro de Clima de Irlanda, Darragh O'Brien, en nombre de la UE en las conversaciones climáticas.

Durante la mayor parte de los primeros 25 años de las conversaciones climáticas de Naciones Unidas, los resultados no mencionaron explícitamente los combustibles fósiles, dijo Alden Meyer, del centro de pensamiento E3G. Fue entonces cuando en los Emiratos Árabes Unidos, ricos en petróleo, un acuerdo histórico pidió “alejarse de los combustibles fósiles”, pero desde entonces no ha habido ninguna mención explícita de éstos. La propuesta turco-australiana sí apuntó que recordaba íntegramente el acuerdo de Dubái, pero eso no fue suficiente para muchas naciones y grupos ambientalistas.

“Los combustibles fósiles están impulsando la crisis climática”, dijo Guterres. “La continua adicción al carbón, el petróleo y el gas está alimentando el caos climático, exponiendo a las economías a sacudidas de precios y socavando la seguridad energética. No podemos apagar el fuego mientras le echamos combustible”.

La postura argentina

Nuestro país, en medio de este embrollo, prefirió adoptar una postura pragmática y moderada: permaneció dentro del Acuerdo de París, presentó una actualización de sus compromisos que flexibiliza su techo de emisiones y mantuvo un perfil técnico sin presencia presidencial. La delegación oficial estuvo encabezada a nivel técnico por Eliana Saissac, directora de Asuntos Ambientales de la Cancillería.

En paralelo, gobiernos provinciales como Córdoba, Jujuy y La Pampa tuvieron una participación activa presentando sus propios planes de monitoreo, mitigación y transición energética

El gobierno nacional presentó una actualización que fija un límite de emisiones netas de 375 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente para 2030.

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El calentamiento global se acelera con olas de calor, inundaciones, tormentas y sequías