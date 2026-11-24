La calistenia gana cada vez más espacio entre quienes buscan una alternativa para entrenar sin depender de pesas ni máquinas. A través de ejercicios que utilizan el propio peso corporal como resistencia, esta disciplina permite desarrollar fuerza, flexibilidad, equilibrio, agilidad y coordinación. En ese contexto, una aplicación argentina propone reunir en un solo lugar las herramientas necesarias para organizar los entrenamientos y acompañar los objetivos nutricionales.

Se trata de Idonneo, una app 100% gratuita que combina entrenamiento y alimentación, con un enfoque especial en la calistenia. La propuesta está dirigida tanto a las personas que recién comienzan y no saben cómo organizar una rutina como a quienes tienen experiencia y buscan una manera más práctica de registrar sus progresos.

Cómo funciona la app para entrenar calistenia

Uno de los principales atractivos de Idonneo es que concentra distintas funciones que habitualmente se utilizan por separado. La aplicación permite acceder a rutinas de entrenamiento con videos explicativos de cada ejercicio, llevar un seguimiento de las sesiones y registrar las comidas.

También incorpora una calculadora de calorías y macronutrientes (proteínas, carbohidratos y grasas), que adapta los valores de acuerdo con los objetivos de cada usuario. A esas herramientas se suma un recetario con más de 500 opciones, cuyos valores nutricionales ya están calculados. Además, cuenta con una lista de supermercado y un sistema de planificación semanal que se genera automáticamente.

La aplicación también desarrolla una newsletter propia con contenidos sobre entrenamiento, alimentación y hábitos saludables, para complementar las herramientas prácticas con información vinculada al bienestar.

Qué es la calistenia y cuáles son sus beneficios

La calistenia es un sistema de entrenamiento físico que utiliza el peso del propio cuerpo como resistencia. A diferencia de otras modalidades, no requiere necesariamente equipamiento, ya que muchos de sus movimientos pueden realizarse en casa, en espacios abiertos o en parques preparados con barras y estructuras específicas, conocidos como espacios de street workout.

Entre sus principales ventajas se encuentra la posibilidad de adaptar los ejercicios a diferentes niveles de preparación física. La dificultad puede modificarse mediante cambios en los puntos de apoyo, las palancas o la inclinación del cuerpo. Además, esta disciplina favorece el control y la conciencia corporal, mejora la coordinación neuromuscular y permite trabajar distintos grupos musculares mediante movimientos funcionales.

Ejercicios de calistenia: de los movimientos básicos a los avanzados

Los ejercicios suelen clasificarse según su complejidad y el nivel de exigencia física:

Básicos: flexiones de brazos o lagartijas, sentadillas, dominadas, fondos en paralelas y abdominales.

Intermedios: zancadas, planchas laterales y remos en barra.

Avanzados: muscle-ups, bandera humana, flexiones haciendo el pino y sentadillas a una pierna.

Esta variedad permite construir rutinas progresivas, comenzar con movimientos sencillos y avanzar hacia ejercicios que requieren mayor fuerza, equilibrio y dominio del cuerpo.

Como en cualquier actividad física, es importante respetar los tiempos de adaptación y realizar los movimientos con una técnica adecuada para reducir el riesgo de lesiones.

Para organizar el entrenamiento y la alimentación

La propuesta de Idonneo apunta a simplificar la organización cotidiana de quienes entrenan. En lugar de utilizar distintas aplicaciones o registrar manualmente cada actividad, ofrece un espacio integrado para planificar rutinas, controlar la alimentación y seguir la evolución de los objetivos personales.

La aplicación es de origen argentino, gratuita y está disponible para dispositivos iPhone y Android.