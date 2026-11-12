Cáncer de próstata: expertos de Estados Unidos cambiaron las recomendaciones y aconsejan controles periódicos

La Sociedad Estadounidense contra el Cáncer introdujo un cambio importante en sus recomendaciones para la detección del cáncer de próstata y ahora aconseja que los hombres de entre 50 y 69 años con riesgo promedio se realicen un análisis de sangre de PSA cada dos años. La nueva directriz busca impulsar los controles periódicos y reducir las dudas que hasta ahora existían sobre la conveniencia de realizar este estudio de manera preventiva.

La recomendación también contempla a los hombres con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. En esos casos, los especialistas aconsejan comenzar los controles a los 45 años y repetirlos anualmente. Dentro de este grupo se encuentran los hombres negros y quienes tienen antecedentes familiares importantes de cáncer de próstata.

El cambio representa un giro respecto de las pautas que la entidad mantenía desde 2010, cuando recomendaba que cada hombre conversara con su médico sobre los beneficios y posibles riesgos de realizarse el análisis.

Qué es el análisis de PSA y cada cuánto hacerlo

El PSA (antígeno prostático específico) es una proteína producida por células de la próstata, tanto normales como cancerosas. Su concentración se mide mediante un sencillo análisis de sangre y un resultado elevado puede ser una señal de alerta.

Sin embargo, un valor alto no significa necesariamente que exista un tumor. También puede estar relacionado con un agrandamiento benigno de la próstata o con un aumento temporal provocado por determinadas actividades físicas.

Por eso, las nuevas directrices contemplan medidas para reducir los falsos positivos y evitar procedimientos innecesarios. Entre ellas, repetir el análisis para confirmar un resultado elevado, recurrir a una resonancia magnética antes de indicar una biopsia y realizar un seguimiento de los tumores de bajo riesgo en lugar de avanzar directamente con tratamientos agresivos.

Quiénes deben comenzar antes los controles

La Sociedad Estadounidense contra el Cáncer considera de alto riesgo a los hombres negros y a quienes tienen antecedentes familiares significativos.

Se considera un antecedente familiar importante tener un padre, hermano o hijo diagnosticado con cáncer de próstata antes de los 65 años, o contar con varios familiares cercanos que hayan desarrollado la enfermedad, independientemente de la edad.

En esos casos, la recomendación es comenzar con los análisis de PSA a los 45 años y repetirlos una vez por año. Si existe un único familiar cercano diagnosticado después de los 65 años, también se aconseja iniciar los controles a los 45, aunque pueden realizarse cada dos años.

A partir de los 70 años, la decisión de continuar con los estudios debería conversarse con un médico. La entidad ya no recomienda el rastreo a partir de los 75 años, aunque contempla que algunos hombres particularmente saludables puedan optar por continuar. En tanto, desaconseja los controles a partir de los 80 años y en personas cuya expectativa de vida sea inferior a diez años.

Qué se recomienda en Argentina

En Argentina, el enfoque para la detección temprana del cáncer de próstata es diferente. No se recomienda realizar un rastreo masivo y automático a todos los hombres, sino evaluar cada situación de manera individual.

La conveniencia de realizar un análisis de PSA depende de factores como la edad, los antecedentes familiares, la expectativa de vida y las preferencias de cada paciente. Por eso, la consulta con un profesional de la salud resulta fundamental para analizar los beneficios y posibles riesgos del estudio.

El cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes entre los hombres. La detección temprana puede facilitar el tratamiento antes de que la enfermedad avance o se extienda a otros órganos, aunque también es importante evitar diagnósticos y tratamientos innecesarios en tumores de crecimiento lento.