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Carlos Casares: entregaron 34 viviendas y escrituras a 562 familias

Por Redacción

La Provincia de Buenos Aires entregó 34 viviendas en Carlos Casares, en el marco de un plan habitacional que lleva adelante el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano junto al Instituto de la Vivienda bonaerense. Durante la jornada también se entregaron escrituras a familias del distrito.

En total, 562 familias recibieron la escritura de sus viviendas, de las cuales 156 corresponden a casas construidas por el Instituto de la Vivienda. La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, encabezó el acto junto al intendente Daniel Stadnik, el administrador del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez, y el subadministrador Hernán Ralinqueo.

“Nos pone muy contentos poder culminar una obra y saber que cada uno de ustedes va a tener efectivamente esta vivienda. Quiero destacar a los empleados públicos: sin el trabajo diario que hacen hoy no tendríamos estas casas, no estaría el cordón cuneta. Si no hay Estado, no estaría todo esto que hoy estamos viendo”, sostuvo Batakis durante el acto.

Las 34 viviendas entregadas forman parte de un proyecto de 144 unidades. Según se informó, 72 ya se encuentran habitadas y otras 38 están en ejecución. Las casas tienen una superficie de 56 metros cuadrados y están ubicadas en calles Falucho, Chiclana, Pasaje Intendente Andreoli y Sargento Cabral. Las familias beneficiarias fueron seleccionadas por el municipio e incluyen personal de salud, trabajadores municipales, personas con discapacidad y otros vecinos.

Por otra parte, la Provincia informó que tiene en marcha otras 56 viviendas en distintas localidades de Carlos Casares: 23 en Smith, 15 en Moctezuma y 18 en Bellocq. En relación con el manejo de los recursos para las obras, Batakis señaló: “Nosotros como funcionarios públicos tenemos que ser súper eficientes ya que los recursos que usamos para hacer obras vienen de los impuestos que aportan cada uno de los ciudadanos. O sea, nosotros tenemos que cuidar mucho esos recursos”.

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