Nacida el 21 de abril de 1729 en Stettin, Pomerania (entonces territorio del Reino de Prusia), Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst creció en el seno de una familia de la pequeña nobleza germana caracterizada por la escasez de recursos financieros. Su padre, Cristián Augusto, ejercía como general prusiano y gobernador local, mientras que su madre, Juana Isabel de Holstein-Gottorp, tejió activamente ambiciosas alianzas matrimoniales para elevar la posición dinástica familiar.

Educada bajo la estricta tutela de su institutriz francesa Isabel Babette Cardel y el pastor luterano Wagner, la joven princesa devoró las obras clásicas de Corneille, Racine y Molière, moldeando una mente aguda e independiente. Su destino dio un giro decisivo cuando la emperatriz Isabel I de Rusia, motivada por antiguos lazos afectivos con el difunto tío de la joven, la eligió a los 14 años como prometida para su sobrino y heredero, el gran duque Pedro.

Al desembarcar en Rusia en 1744, la joven princesa comprendió de inmediato la magnitud del desafío geopolítico y emprendió con feroz disciplina el aprendizaje del idioma ruso, practicando descalza durante las noches hasta contraer una severa neumonía. El 28 de junio de 1744 se convirtió a la fe ortodoxa bajo el nombre de Catalina Alexéyevna y, al año siguiente, el 21 de agosto de 1745, celebró sus esponsales con el futuro zar Pedro III en San Petersburgo.

El matrimonio, sin embargo, derivó rápidamente en un estrepitoso fracaso sentimental e íntimo. Pedro, descrito en las crónicas como un hombre inmaduro e inestable que prefería beber y jugar con soldados de plomo antes que atender los asuntos de Estado, se distanció por completo de Catalina.

La unión permaneció insatisfecha durante ocho años producto de la disfunción eréctil del heredero. En ese contexto de soledad y despecho, la futura zarina volcó su intelecto a la lectura profunda de Voltaire, Montesquieu y Tácito, al tiempo que nacían sus hijos: Pablo (nacido en 1754 y cuya paternidad la historia atribuye tanto a Pedro III como al conde Serguéi Saltykov), Anna (quien falleció a los 14 meses) y, tiempo después, Alekséi Bóbrinski, fruto de su apasionado romance con Grigori Orlov.

El sangriento golpe de Estado de 1762 y la sombra de la usurpación

La muerte de la zarina Isabel en enero de 1762 elevó al trono a Pedro III, pero su efímero mandato de apenas seis meses desató el descontento generalizado de la nobleza, el ejército y la Iglesia ortodoxa. El nuevo soberano suspendió abruptamente las victoriosas operaciones militares contra la Prusia de Federico II en la guerra de los Siete Años, impuso el color azul prusiano en las tropas imperiales, confiscó bienes eclesiásticos y amenazó con arrastrar al país a una contienda contra Dinamarca por Schleswig.

Frente a la amenaza latente de un repudiatorio divorcio o el encierro forzado, Catalina actuó con notable audacia táctica. Con el firme respaldo militar de los regimientos de la Guardia Imperial y la conspiración armada liderada por su amante Grigori Orlov, los hermanos de este, Nikita Panin y su confidente Catalina Dáshkova, la zarina consumó un golpe de Estado incruento entre el 8 y el 9 de julio de 1762. Pedro III fue arrestado y forzado a abdicar, solicitando únicamente retirarse a una finca privada con su amante, su violín y suministros de vino y tabaco. Apenas tres días después del derrocamiento, el 17 de julio de 1762, el destronado zar falleció en Ropsha bajo circunstancias oscuras; aunque la versión oficial atribuyó el deceso a un cólico hemorroidal y derrame cerebral, la sospecha histórica apuntó al asesinato a manos de Alekséi Orlov.

El 22 de septiembre de 1762, en la Catedral de la Dormición del Kremlin de Moscú, Catalina fue coronada a los 33 años como emperatriz y autócrata de Todas las Rusias. Para la deslumbrante ceremonia se confeccionó en solo dos meses la Gran Corona Imperial de Rusia —diseñada por Jérémie Pauzié y compuesta por 75 perlas, 4.936 diamantes y un rubí espinela de 398,62 quilates—, pieza icónica que pesaba 2,3 kilogramos y simbolizaba la majestuosidad románica del Imperio. No obstante, gran parte de la aristocracia la consideró desde el primer día como una hábil usurpadora, dado que carecía de sangre Romanov y carecía de legitimidad directa por herencia.

Entre el brillo de la Ilustración y las sombras de la servidumbre

Como soberana, Catalina II buscó consolidar el concepto del despotismo ilustrado, proyectándose ante las cortes occidentales como una "filósofa en el trono". Mantuvo durante quince años una célebre correspondencia epistolar con Voltaire —quien la bautizó cariñosamente como la "Estrella del Norte"— y protegió financieramente a Denis Diderot adquiriendo su biblioteca privada por 16.000 libras y abonándole un salario como su bibliotecario oficial. Además, impulsó la creación de la Comisión Legislativa en 1767 para redactar La Instrucción (Nakaz), inspirándose en las teorías jurídicas de Beccaria y Montesquieu, aunque la asamblea se disolvió sin aprobar un nuevo código legal.

Sin embargo, el costado más despiadado de su política interior quedó al descubierto con el sangriento estallido de la rebelión de Yemelián Pugachov entre 1773 y 1774. El cosaco del Don, haciéndose pasar falsamente por el difunto Pedro III, encabezó una masiva insurrección de campesinos, nómadas y obreros de los Urales contra los abusos del poder feudal. Tras sofocar la revuelta con extrema violencia militar, Catalina reestructuró la administración provincial en 50 provincias y distritos subordinados a la aristocracia leal. Mediante la Carta a la Nobleza de 1785, ratificó la exención impositiva del estamento privileged y les concedió potestad absoluta sobre los siervos, incluyendo el derecho a deportarlos a Siberia, profundizando la brecha social y condenando al campesinado a la miseria.

En contraste con las tensiones sociales, la emperatriz promovió hitos fundamentales en la salud pública y la cultura. Fue una verdadera pionera científica al aplicarse en persona la vacuna contra la viruela para vencer la desconfianza generalizada de la población. Fundó el célebre Instituto Smolny para damas nobles —la primera institución educativa superior femenina financiada por un Estado en Europa—, construyó hospitales y orfanatos, y fundó el Museo del Hermitage en el Palacio de Invierno tras adquirir valiosísimas colecciones pictóricas de magnates europeos. Asimismo, fomentó la inmigración de más de 30.000 colonos alemanes al río Volga desde 1763 y confinó a la población judía a la Zona de Asentamiento obligatoria en 1792. Con el estallido de la Revolución Francesa en 1789, su tolerancia intelectual se endureció bruscamente, instaurando la censura y desterrando a Siberia al escritor Aleksandr Radíshchev por denunciar la servidumbre en su obra Viaje de San Petersburgo a Moscú.

La hegemonía militar y la colosal expansión territorial

El reinado de Catalina la Grande transformó al Imperio ruso en una potencia bélica indiscutible, sumando a sus dominios aproximadamente 518.000 kilómetros cuadrados de nuevos territorios. A través de las victoriosas guerras ruso-turcas (1768-1774 y 1787-1792) y los tratados de Küçük Kaynarca y Jassy, Rusia destrozó el hegemonismo otomano, anexionó la península de Crimea en 1783 y aseguró el ansiado acceso soberano al mar Negro y al mar de Azov. Sobre esas tierras recién conquistadas florecieron estratégicas ciudades mercantiles y puertos navales como Sebastopol, Jersón, Nicolaiev, Yekaterinoslav y Odesa.

Hacia el oeste, Catalina lideró junto a Prusia y Austria las tres particiones consecutivas de la Mancomunidad de Polonia-Lituania en 1772, 1793 y 1795. Tras haber colocado en el trono polaco a su antiguo amante Estanislao Poniatowski e intervenir militarmente contra la Constitución del 3 de mayo de 1791 y la sublevación de Tadeusz Kosciuszko, la emperatriz absorbió vastas extensiones de Bielorrusia, Lituania y Ucrania, borrando a Polonia del mapa político internacional durante más de un siglo. Su ambicioso tablero geopolítico incluyó además la creación de la Liga de la Neutralidad Armada en 1780 durante la independencia norteamericana, el acuerdo de paz de Värälä en 1790 tras la guerra contra Suecia, el afianzamiento de la América Rusa en Alaska y los primeros intentos formales de apertura comercial con Japón en 1792.

Los amores de la corte, el ocaso final y el mito cinematográfico

En el ámbito privado, la soberana ejerció una libertad afectiva sin precedentes en su época, articulando lo que los historiadores definen como una "monogamia en serie" de fuerte cariz político. Conocida coloquialmente en los mentideros de la corte como la "catadora de amantes", favoreció a sus amantes con deslumbrantes títulos, cuantiosas sumas de dinero y enormes haciendas con siervos, pero jamás les permitió condicionar las decisiones de Estado. Entre sus favoritos figuraron Serguéi Saltykov, el rey polaco Estanislao Poniatowski, el audaz militar Grigori Orlov, Aleksandr Dmítriev-Mamónov y el joven Platón Zúbov —cuarenta años menor que ella—, aunque el gran amor de su vida y pilar político decisivo fue el príncipe Grigori Potemkin, célebre por la creación de las escenográficas "aldeas Potemkin". Tampoco faltaron rumores de corte histórico sobre su estrecha sintonía con el prócer venezolano Francisco de Miranda durante la estadía de este en Kiev.

El distanciamiento con su hijo y heredero Pablo fue profundo y constante. Temerosa del carácter inestable de su primogénito, Catalina lo mantuvo prácticamente confinado en las propiedades de Gátchina y Pávlovsk, albergando la firme intención de desheredarlo en favor de su nieto Alejandro. Sin embargo, la muerte la sorprendió inesperadamente: en la mañana del 16 de noviembre de 1796 sufrió un fulminante derrame cerebral en el Palacio de Invierno y, tras permanecer en coma varias horas, falleció a las 21:45 del 17 de noviembre de 1796 a los 67 años de edad. Sus restos reposan con gran solemnidad en la Catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo, cubierta con una corona de oro y enfundada en un vestido de brocado plateado.

Con el paso de las centurias, la deslumbrante trayectoria de Catalina II traspasó la historiografía para instalarse con fuerza en la cultura popular global. Su vida cargada de intrigas, genialidad política y romances apasionados inspiró producciones cinematográficas memorables interpretadas por divas como Marlene Dietrich (1934), Jeanne Moreau (1968) y Catherine Zeta-Jones (1995). En el siglo XXI, su mito cobró nueva vigencia en la pantalla chica a través de la aclamada miniserie histórica Catherine the Great (2019), protagonizada por la estelar Helen Mirren, y la comedia satírica The Great (2020), donde Elle Fanning encarna a la joven princesa alemana que desafió al destino para convertirse en la emperatriz más icónica de la historia rusa.