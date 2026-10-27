Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
EL CAUDAL LLEGÓ A 17.700 METROS CÚBICOS POR SEGUNDO, 11 VECES SU NIVEL HABITUAL

Cerraron varios circuitos de las Cataratas del Iguazú por la crecida

Clausuraron algunos accesos del parque nacional / web

Por Redacción

En el marco de las copiosas lluvias que afectan al noreste del país, la crecida extraordinaria del Río Iguazú obligó ayer a cerrar preventivamente varios circuitos turísticos de las Cataratas del Iguazú, en Misiones. Durante la madrugada, el caudal alcanzó los 17.700 metros cúbicos por segundo, frente a un promedio habitual de aproximadamente 1.500.

Las autoridades del Parque Nacional Iguazú dispusieron el cierre del Circuito Superior, la Garganta del Diablo y el Sendero Macuco, además de suspender el funcionamiento del Tren Ecológico de la Selva. Sin embargo, el parque permanece abierto parcialmente, con acceso al Circuito Inferior y al Sendero Verde.

La crecida se produjo como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en la cuenca del río Iguazú, principalmente en territorio brasileño. El incremento del caudal elevó considerablemente el nivel del agua y obligó a implementar medidas preventivas para garantizar la seguridad de los visitantes.

Según informaron medios regionales, el río alcanzó una altura de 27,90 metros en el puerto local, mientras que en Comandante Andresito llegó a 8,56 metros, muy por encima de su nivel habitual, cercano a un metro.

El intendente del Parque Nacional Iguazú, José María Hervas, señaló que las autoridades evaluarán la reapertura del Circuito Superior, el Sendero Macuco y el Tren de la Selva para este martes 27 de octubre, siempre que continúe descendiendo el caudal y las inspecciones permitan garantizar condiciones seguras.

Por su parte, la Garganta del Diablo permanecerá cerrada, ya que sus pasarelas habían sido desmontadas preventivamente en agosto. Las autoridades mantienen el monitoreo del río y supeditan la normalización de las actividades turísticas a la evolución de las condiciones hidrológicas.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?