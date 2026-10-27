Cerraron varios circuitos de las Cataratas del Iguazú por la crecida

En el marco de las copiosas lluvias que afectan al noreste del país, la crecida extraordinaria del Río Iguazú obligó ayer a cerrar preventivamente varios circuitos turísticos de las Cataratas del Iguazú, en Misiones. Durante la madrugada, el caudal alcanzó los 17.700 metros cúbicos por segundo, frente a un promedio habitual de aproximadamente 1.500.

Las autoridades del Parque Nacional Iguazú dispusieron el cierre del Circuito Superior, la Garganta del Diablo y el Sendero Macuco, además de suspender el funcionamiento del Tren Ecológico de la Selva. Sin embargo, el parque permanece abierto parcialmente, con acceso al Circuito Inferior y al Sendero Verde.

La crecida se produjo como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en la cuenca del río Iguazú, principalmente en territorio brasileño. El incremento del caudal elevó considerablemente el nivel del agua y obligó a implementar medidas preventivas para garantizar la seguridad de los visitantes.

Según informaron medios regionales, el río alcanzó una altura de 27,90 metros en el puerto local, mientras que en Comandante Andresito llegó a 8,56 metros, muy por encima de su nivel habitual, cercano a un metro.

El intendente del Parque Nacional Iguazú, José María Hervas, señaló que las autoridades evaluarán la reapertura del Circuito Superior, el Sendero Macuco y el Tren de la Selva para este martes 27 de octubre, siempre que continúe descendiendo el caudal y las inspecciones permitan garantizar condiciones seguras.

Por su parte, la Garganta del Diablo permanecerá cerrada, ya que sus pasarelas habían sido desmontadas preventivamente en agosto. Las autoridades mantienen el monitoreo del río y supeditan la normalización de las actividades turísticas a la evolución de las condiciones hidrológicas.