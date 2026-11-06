El cierre definitivo de Papelera del Sur, una empresa con más de 60 años de trayectoria en el sudoeste bonaerense, generó preocupación en Tornquist. La decisión dejaría sin trabajo a unos 160 empleados y amenaza con provocar un fuerte impacto en la economía de la localidad, donde la fábrica era una de las principales fuentes de empleo privado.

La determinación fue comunicada por autoridades de Interpack, vinculada a la operación de la planta y perteneciente al Grupo HZ, durante una reunión con representantes del sindicato papelero realizada en Bahía Blanca. Según explicaron desde la compañía, la producción dejó de ser rentable y las dificultades para competir con productos importados hicieron inviable la continuidad de la actividad.

La planta, que fabricaba cartulinas recicladas destinadas principalmente a envases, llevaba varios meses atravesando dificultades productivas. De acuerdo con los representantes gremiales, la maquinaria había quedado rezagada frente a la competencia extranjera, tanto por los costos como por la capacidad de producción.

"Nos llamaron por teléfono para ver si podíamos arrimarnos a Bahía. La verdad que no sabíamos lo que iba a pasar porque no nos habían adelantado nada. Cuando llegamos nos dieron la noticia", relató Gustavo Lanaro, secretario general del sindicato papelero, en declaraciones a Noticias Tornquist.

El dirigente reconoció que la situación de la fábrica era complicada desde hacía tiempo, aunque todavía existían expectativas de encontrar una salida. En ese sentido, recordó que durante 2025 la empresa había reducido su actividad a unos 15 días mensuales, con suspensiones y una reducción salarial del 30%.

La decisión afectará a aproximadamente 160 trabajadores: 110 comprendidos dentro del convenio colectivo y otros 50 que se desempeñaban fuera de ese régimen. La fábrica permanece cerrada desde el miércoles 4 de noviembre.

"Dicen que esto no es rentable, que sobra papel en todo el mundo y que es imposible competir. Nosotros tenemos una máquina bastante vieja y se hace imposible competir con la cartulina que está entrando de afuera, tanto por la cantidad como por los costos", explicó Lanaro.

Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es el efecto que tendrá el cierre sobre el resto de la actividad económica de Tornquist. La pérdida de los puestos directos podría repercutir también sobre transportistas, proveedores, contratistas y comercios que dependían del movimiento generado por la papelera.

"Para el pueblo también va a hacer ruido. Son muchas familias que viven de Papelera y esa plata que uno tiene por mes la vuelca al pueblo. Le va a afectar también al comerciante, al que tiene una despensa, porque toda esa plata queda en Tornquist", advirtió el sindicalista.

Desde la empresa manifestaron su intención de completar el pago de las indemnizaciones y las liquidaciones correspondientes antes de finalizar noviembre. Sin embargo, el compromiso económico no alcanza para despejar la incertidumbre de los trabajadores que perderán su fuente de ingresos.

Ante la gravedad del escenario, el Ministerio de Trabajo bonaerense intervino de oficio y convocó a la empresa y al sindicato a una audiencia para este viernes 6 de noviembre, con el objetivo de abordar la situación y analizar posibles alternativas.

La cartera laboral tomó intervención luego de conocer el anuncio de cierre y la desvinculación de la totalidad del personal, ante la falta de comunicación formal entre las partes involucradas.

Por su parte, el Municipio de Tornquist, conducido por Estefanía Bordoni, expresó su repudio y profunda preocupación por la decisión del Grupo HZ. En un comunicado, calificó el cierre como un "durísimo golpe" para la comunidad y advirtió sobre las consecuencias sociales, productivas y económicas que tendrá la medida.