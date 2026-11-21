El nuevo esquema de venta ambulante impulsado por el Municipio generó cuestionamientos entre comerciantes del rubro. La reconocida firma El Topo expresó su rechazo a la modalidad, advirtió sobre posibles problemas de control y reclamó diálogo antes de implementar los cambios.

Una nueva polémica se instaló en Pinamar en torno a la venta ambulante en las playas, a partir de los cambios que busca implementar el Municipio para ordenar la actividad durante la temporada de verano. La iniciativa generó cuestionamientos de comerciantes del rubro, entre ellos la reconocida empresa de churros El Topo, que advirtió que el nuevo sistema podría afectar su actividad y planteó dudas sobre los controles de los productos.

A través de un comunicado, la firma reclamó «diálogo, controles efectivos y previsibilidad para quienes producen» y cuestionó que se haya avanzado con una reorganización del sistema sin convocar a los comerciantes que trabajan desde hace años en el distrito.

Desde la empresa aclararon que están de acuerdo con ordenar la venta en las playas y recordaron que desde hace tiempo vienen señalando problemas vinculados con el otorgamiento de permisos, la falta de controles sobre vendedores de productos de origen irregular y situaciones de agresión sufridas por vendedores de su marca.

Sin embargo, manifestaron su desacuerdo con la manera en que se diseñó la nueva modalidad. «Cuestionamos que se avance con un cambio de esta magnitud sin incorporar la experiencia y las necesidades de quienes venimos invirtiendo y trabajando en estas localidades», señalaron.

Cómo es el nuevo esquema de venta ambulante

Según explicaron desde El Topo, el sistema previsto divide las playas en cinco zonas y limita la participación de cada churrería a una de ellas. Además, contempla la posibilidad de incorporar terceros para cubrir los sectores que queden vacantes.

Para la empresa, esta modalidad representa una dificultad porque restringe la posibilidad de atender directamente a los clientes que eligen sus productos en distintos puntos del partido.

Otro de los aspectos que generó cuestionamientos tiene que ver con la posibilidad de que esos terceros compren la mercadería directamente a las churrerías. Desde la compañía consideraron que esa alternativa no garantiza las condiciones en las que los productos llegan finalmente a los consumidores.

«Vender a un intermediario no equivale a poder garantizar las condiciones en las que el producto llega al consumidor», remarcaron.

En ese sentido, plantearon interrogantes sobre la manipulación y conservación de los alimentos, la autenticidad de los productos comercializados bajo su marca y la posibilidad de que se vendan sobrantes de jornadas anteriores.

«¿Cómo aseguramos su correcta manipulación y conservación? ¿Cómo controlamos que lo que se ofrece como nuestra marca sea efectivamente elaborado por nosotros? ¿Cómo evitamos que se comercialicen al día siguiente productos sobrantes de una jornada anterior?», preguntaron.

Para la firma, no se trata solamente de una discusión comercial, sino también de cuestiones vinculadas con la calidad, la responsabilidad frente al consumidor y el cuidado de una marca construida durante años.

El debate se suma así a la discusión sobre cómo se organizará la venta ambulante en las playas de Pinamar durante la próxima temporada y qué condiciones tendrán los comerciantes que ya desarrollan su actividad en el distrito