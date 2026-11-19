Un ciclón extratropical mantiene condiciones de inestabilidad sobre la provincia de Buenos Aires, con fuertes vientos y nuevas precipitaciones previstas para los próximos días. El fenómeno se encuentra sobre el océano Atlántico, frente a la costa bonaerense, y podría provocar ráfagas de hasta 60 km/h en distintos sectores del territorio provincial.

El sistema se formó a partir de un centro de baja presión que atravesó el norte de la Patagonia y luego se desplazó hacia el este, donde se profundizó sobre el Atlántico. Su presencia favorece los vientos del sudoeste, que también podrían superar los 50 km/h en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las condiciones meteorológicas ya dejaron episodios intensos en la región. Durante la tarde y la noche del martes, tormentas supercelulares avanzaron desde el interior de la provincia y llegaron al sur del conurbano, entre Ezeiza y La Plata. Hubo lluvias intensas, ráfagas, abundante actividad eléctrica y caída localizada de granizo, especialmente en San Miguel del Monte.

Este viernes podría ingresar una nueva perturbación atmosférica que favorecería la formación de lluvias y tormentas aisladas en el sur, centro y este bonaerense. Los fenómenos podrían comenzar durante la tarde y extenderse al AMBA. Algunos focos podrían alcanzar intensidad localmente fuerte, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones de los pronósticos.

La inestabilidad podría continuar durante el fin de semana. Las mayores probabilidades de lluvia se ubican entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo, aunque también podrían registrarse precipitaciones aisladas en la Ciudad y el Gran Buenos Aires.

Para el resto del domingo y el lunes, en cambio, los pronósticos muestran una probabilidad considerablemente menor de lluvias. De todos modos, se mantendrán las condiciones de humedad y temperaturas cálidas en buena parte de la región.