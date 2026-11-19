El Grupo Arcor confirmó el cierre definitivo de la histórica planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata. La decisión afecta a 75 trabajadores y pone fin a la actividad de una fábrica que durante años formó parte de la industria conservera de la ciudad.

La compañía explicó que la medida responde a una combinación de factores: la falta de materia prima disponible en el mercado local, la caída de los desembarques de caballa y un cambio en el modelo global de abastecimiento. En ese escenario, resolvió que la planta marplatense no volverá a producir conservas.

El anuncio llegó después de varios meses de incertidumbre. En octubre, la empresa había dispuesto la suspensión temporal de 60 operarios, en medio de negociaciones con el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado. Ahora, confirmó que la decisión es definitiva.

En un comunicado, Arcor sostuvo que la industria argentina de conservas atraviesa una profunda transformación. Entre los motivos mencionó que el atún dejó de pescarse en aguas argentinas hace varias décadas y que la actividad debió recurrir a la importación de materia prima, principalmente desde Ecuador.

A esa situación se sumó la disminución de los desembarques de caballa, una de las especies que históricamente abastecieron a las fábricas de conservas. Según fuentes del sector, la última temporada volvió a mostrar una fuerte caída en las capturas, lo que complicó la disponibilidad de insumos para sostener la producción.

Qué pasará con los 75 empleados

Uno de los principales interrogantes que deja el cierre es la situación de los trabajadores. La empresa informó que ofrecerá a la totalidad del personal afectado la posibilidad de reubicarse en otras plantas del grupo.

Para quienes no acepten esa alternativa, aseguró que garantizará los mecanismos previstos por la legislación laboral vigente.

La situación se enmarca en un proceso de dificultades que la fábrica ya venía atravesando, con suspensiones y otras medidas vinculadas a los problemas de abastecimiento y producción.

Cómo cambiará la producción de La Campagnola

El cierre también implica un cambio en el esquema de elaboración de las conservas de pescado de la marca. Hasta ahora, la compañía importaba pescado congelado para procesarlo y envasarlo en la Argentina. Con el nuevo modelo, pasará a abastecerse de productos terminados, enlatados directamente en los países de origen.

La empresa señaló que esta modalidad responde a una transformación del mercado mundial, en el que las compañías tienden a concentrar el procesamiento y el envasado en los lugares donde se obtiene la materia prima.

La Campagnola continuará produciendo en otras instalaciones del país, ubicadas en Villa Mercedes, San Luis; San Juan; y Recreo, Catamarca. En Mendoza, además, cuenta con fincas propias y una planta procesadora de pulpa en San Rafael.

Arcor aseguró que los productos seguirán disponibles en los comercios habituales y que mantendrán los estándares de calidad de la marca. En particular, ratificó que conservará su principal diferencial comercial: el uso de 100% lomo de atún.

El retroceso de la industria conservera en Mar del Plata

El cierre de la planta se produce en una ciudad que durante décadas fue uno de los principales centros de la industria conservera del país. En su mejor momento, Mar del Plata llegó a contar con unas 35 fábricas dedicadas al procesamiento y envasado de especies como caballa, anchoíta y atún.

La escasez de materia prima, los cambios en la actividad pesquera y el avance de los productos importados modificaron progresivamente ese escenario. La decisión de Arcor representa un nuevo golpe para un sector que viene atravesando dificultades para sostener su actividad industrial.